«Я умру и тебе станет лучше»: Покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней 29-летняя телеведущая в Индии

После того как родители девушки получили предсмертное видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Жениха решили женить на другой, невеста убила себя

В Индии 29-летняя телеведущая покончила с собой после того, как возлюбленный отказался на ней жениться. Об этом сообщает Deccan Herald.

Перед самоубийством Чандана записала видео, которое отправила бойфренду Динешу, его и своим родителям и некоторым друзьям. Причиной своего поступка она назвала отношения с молодым человеком.

«Ты говорил, что если я умру, то тебе от этого станет лучше», — сказала она, обращаясь к возлюбленному.

После того как родители девушки получили видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как рассказал отец погибшей, пара встречалась около пяти лет и собиралась узаконить отношения. В последние месяцы Динеш стал избегать Чандану, а его родители сказали девушке, что женят его на ком-то другом.

Полиция возбудила дело о подстрекательстве к суициду против Динеша и его семьи и сформировала отряд по их поиску.