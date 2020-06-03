03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

«Я умру и тебе станет лучше»: Покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней 29-летняя телеведущая в Индии

20:21 03.06.2020 Фото: Facebook "Chandana"
1

После того как родители девушки получили предсмертное видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Я умру и тебе станет лучше: Покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней 29 летняя телеведущая в Индии
Жениха решили женить на другой, невеста убила себя

В Индии 29-летняя телеведущая покончила с собой после того, как возлюбленный отказался на ней жениться. Об этом сообщает Deccan Herald.

Перед самоубийством Чандана записала видео, которое отправила бойфренду Динешу, его и своим родителям и некоторым друзьям. Причиной своего поступка она назвала отношения с молодым человеком.

«Ты говорил, что если я умру, то тебе от этого станет лучше», — сказала она, обращаясь к возлюбленному.

После того как родители девушки получили видео, они связались с ее соседями и попросили проверить, что с Чанданой. Телеведущую экстренно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как рассказал отец погибшей, пара встречалась около пяти лет и собиралась узаконить отношения. В последние месяцы Динеш стал избегать Чандану, а его родители сказали девушке, что женят его на ком-то другом.

Полиция возбудила дело о подстрекательстве к суициду против Динеша и его семьи и сформировала отряд по их поиску.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как в индийском кино?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Онищенко: смертность от коронавируса ниже летальности от гриппа. Несостоявшейся пандемией он назвал шествие COVID-19
22:08 03-06-2020
Онищенко: смертность от коронавируса ниже летальности от гриппа. Несостоявшейся пандемией он назвал шествие COVID-19
Мест не хватает зараженным COVID-19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня
21:50 03-06-2020
Мест не хватает зараженным COVID-19: госпиталь Минобороны начнет принимать больных в Новосибирской области с 5 июня
Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео
21:36 03-06-2020
Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео
Путин в бешенстве: «Мы что, будем узнавать о ЧС из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»
21:18 03-06-2020
Путин в бешенстве: «Мы что, будем узнавать о ЧС из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»
Корона спишет? Закупила маски по 1350 рублей за штуку больница в Дагестане
21:03 03-06-2020
Корона спишет? Закупила маски по 1350 рублей за штуку больница в Дагестане
БердскКто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятости
20:51 03-06-2020
Кто получит максимальное пособие по безработице 14 556 рублей в России, Новосибирске и Бердске, объяснил Центр занятости
Путин объявил чрезвычайной ситуацией федерального масштаба разлив топлива в Норильске
20:40 03-06-2020
Путин объявил чрезвычайной ситуацией федерального масштаба разлив топлива в Норильске
Путин потребовал отчета о ЧП с разливом 20 тыс. тонн топлива в Норильске от главы МЧС
20:30 03-06-2020
Путин потребовал отчета о ЧП с разливом 20 тыс. тонн топлива в Норильске от главы МЧС
"Я умру и тебе станет лучше": Покончила с собой после отказа возлюбленного жениться на ней 29-летняя телеведущая в Индии
20:21 03-06-2020
Мертвым в луже крови нашли протоиерея РПЦ монастыря в Ярославле. Подозревали убийство
20:12 03-06-2020
Мертвым в луже крови нашли протоиерея РПЦ монастыря в Ярославле. Подозревали убийство