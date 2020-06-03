Путин объявил чрезвычайной ситуацией федерального масштаба разлив топлива в Норильске

В результате разлива дизельного топлива воды двух местных рек окрасились в кроваво-красный цвет. Разгерметизировался резервуар с соляркой на ТЭЦ, в место разлива топлива въехал автомобиль, и в итоге произошло возгорание.

В результате разлива дизельного топлива воды двух реках Красноярского края окрасились в кроваво-красный цвет

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ЧП с разливом топлива в Норильске. Перед президентом отчитался глава МЧС Евгений Зиничев.

Операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Дьяченко прокомментировал инцидент с разливом топлива на норильской ТЭЦ-3.

Инцидент произошел днем 29 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вытекло более 20 тыс. тонн солярки. Разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, и в итоге произошло возгорание. В результате разлива дизельного топлива воды двух местных рек окрасились в кроваво-красный цвет.

— 29 мая около девяти часов утра по московскому времени в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная, значительная часть, — констатировал Путин.

Он согласился с региональными властями Красноярска, объявившими ситуацию чрезвычайной и назвал ее ЧС федерального характера.

Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае поинтересовался у главы МЧС Евгения Зиничева предложениями по выходу из ситуации. Министр указал, что с учетом масштабов происшествия необходимо признать ситуацию ЧС федерального масштаба.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — сказал президент.

Также он попросил как можно быстрее организовать работу, чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду. Ключевым вопросом глава государства назвал утилизацию нефтепродуктов.