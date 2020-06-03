Корона спишет? Закупила маски по 1350 рублей за штуку больница в Дагестане

Маски производятся компанией «Бриз-Кама» и продаются за 50 рублей за штуку. За бюджетные деньги их купили 100 штук в 27 раз дороже. Баснословные деньги платят в коронавирус и в других российских регионах.

В Дагестане больница закупила маски по 1350 рублей за штуку

Больница Акушинского района заключила контракт на поставку этих масок по цене 1350 рублей за штуку, то есть в 27 раз дороже цены производителя. Об этом сообщает издание BAZA.

Поставщиком масок оказался индивидуальный предприниматель Рамазан Газиев, возглавляющий также Федерацию любительского футбола Дагестана.

По данным издания, сам Газиев не стал отвечать на вопрос, за сколько и у кого были куплены данные маски.

Эти маски не самые простые — с клапаном и с достаточно высоким уровнем защиты. Производитель, компания «Бриз-Кама», продаёт их примерно по 50 рублей за штуку. То есть в 27 раз дешевле!

— Мы отгружаем их по 50 (плюс-минус 10) рублей, — рассказали «Базе» в компании-производителе.

Подтверждения можно найти на госзакупках. Торговый дом «Каскад», с которым сотрудничает «Бриз-Кама», действительно продаёт эти маски (именно этой модели) по такой цене. Например, в мае «Каскад» поставил 50 тысяч таких масок в структуру МВД по 51 рублю за штуку.

В дагестанскую больницу маски поставил индивидуальный предприниматель Рамазан Газиев. Этот 32-летний бизнесмен ранее поставлял через госзакупки только плакаты по профилактике экстремизма, а ещё пробовал поставить стремянки (но не выиграл тендер). Также он возглавляет Федерацию любительского футбола Дагестана и (как сказано в его «инстаграме») «просвещает людей» в центре бизнес-образования Махачкалы.

Больница закупила у Газиева маски без конкурса — как у единственного поставщика. Как следует из тендерной документации, сначала больница запросила коммерческие предложения и из трёх выбрала наиболее выгодное.

«База» не смогла узнать у предпринимателя, за сколько и у кого он сам купил эти маски перед поставкой в больницу и сколько составила его выгода. Когда он услышал вопрос, связь резко прервалась, и больше трубку он не брал. В Акушинской больнице, а также в Министерстве здравоохранения Дагестана и пресс-службе Правительства Дагестана не ответили на запросы «Базы».

Рамазан Газиев:

— Мы с марта стараемся заключать контракты напрямую с госучреждениями. И львиная доля произведённых нами масок уходит именно так и по низкой цене. Но около 10% мы отдаём дилерам, с которыми давно сотрудничаем, которые нас в несезонное время спасают заказами, с которыми есть старые договорённости, — рассказали в компании «Бриз-Кама». — У нас нет законных способов проследить, что происходит с масками после того, как они попадают к дилерам, куда они их продают. Маски могут пройти через пять рук, прежде чем попадут в больницу.

При этом у компании очередь из госзаказчиков: всё расписано до октября. Так что если какая-то больница, не успевшая занять место в этой очереди, захочет срочно купить маски производства «Бриз-Кама», то это можно сделать только через посредников. Цена будет зависеть от количества посредников в цепочке и от того, есть ли у кого-нибудь из них совесть.

Коронавирус — это война, и, как на любой войне, есть герои и мародёры. Врачи, рискуя своей жизнью и погибая сами, спасают нас от эпидемии. В это время многочисленные бизнесмены продают маски с чудовищными наценками, зарабатывая миллионы. «База» разобралась, кто наживается на беде и почему больницы и другие госучреждения закупают маски по 500 рублей и дороже.

Самый большой контракт на поставку средств защиты получила от властей Мособласти компания «Терра» — на 1,1 млрд рублей. На эти деньги она должна поставить для местных больниц маски, респираторы, костюмы, бахилы и т. д. То, что цена сильно завышена, понятно даже без экспертиз: цена одной маски в этом контракте — 38 рублей. В аптеке можно купить дешевле, хотя розничные цены обычно выше оптовых. А тут речь идёт об очень крупной оптовой поставке: «Терра» должна привезти 10 млн масок, на закупку которых она получила из бюджета области 380 млн рублей.

Это самые обычные и распространённые маски — трёхслойные. Два слоя из материала спанбонд, и между ними — фильтрополотно из мельтблауна. Как рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов, себестоимость такой маски до пандемии была меньше одного рубля за штуку, но поднялась до 7 рублей за штуку из-за того, что подорожали и стали дефицитными комплектующие.

Да будет свет

«Терра», зарегистрированная в 2015 году, никогда раньше не получала госконтракты и даже никогда не занималась масками. Профиль компании — производство осветительного оборудования. Владелец фирмы Александр Прокопенко — человек не слишком публичный, он редко попадает в новости. В 2016 году сообщалось, что «Терра» стала резидентом Свободного порта Владивосток (зона с особым налоговым и таможенным режимом). Бизнесмен тогда рассказывал о своих светодиодных светильниках.

На сайте компании продаются десятки разных офисных и промышленных светильников. А с недавних пор — ещё и маски. Причём цена одной штуки — 25 рублей. Очевидно, в компании не надеются найти ещё таких дураков, как чиновники Московской области, которые купили их у «Терры» по цене 38 рублей за штуку.

«Терра» получила миллиардный контракт на средства защиты без конкурса — как единственный поставщик. О том, как принималось решение о цене контракта, прямо говорится в документах, которые выложены на портале госзакупок. Заказчик (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Медицинский центр мобилизационных резервов „Резерв“») опросил три компании, за сколько они могут привезти такой объём масок и остальных средств защиты. А затем выбрал «самое дешёвое» предложение — от компании «Терра».

В документе, который называется «Обоснование цены контракта», указаны предложения от трёх фирм: «Терра», «Лайон» и «Аксванн». «Лайон» запросил на 88 млн больше, чем «Терра». «Аксванн» — на 29 млн больше.

Чиновники либо не увидели, либо не захотели увидеть, что более дорогие предложения были сделаны компаниями, связанными с друзьями и родственниками Александра Прокопенко.

Компания «Аксванн» принадлежит Наталье Варгановой. Это родственница Прокопенко.

Маски за баснословные деньги покупают и в других регионах России.