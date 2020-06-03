Путин в бешенстве: «Мы что, будем узнавать о ЧС из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»

Президент не стеснялся в выражениях после доклада красноярского губернатора Усса о разливе 20 тыс. тонн топлива в Норильске. Глава государства признал ситуацию чрезвычайной федерального масштаба.

Путин был крайне недоволен

Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике руководство дочернего предприятия «Норникеля» — компании «НТЭК» после доклада о ЧП с разливом дизельного топлива под Норильском 3 июня. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Путину, что причиной разлива топлива стало проседание свай фундамента. В результате топливо попало в реки Далдыкан и Амбарная.

Со своим докладом выступил и губернатор Усс. «Ну что, доклад закончил, а что делать-то?» — задал ему вопрос президент. Путин поинтересовался, почему органы власти узнают о произошедшем только через два дня. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — не стеснялся в выражениях глава государства.

Глава Минприроды же прямо заявил, что компания не сможет ликвидировать ЧП в Норильске собственными силами, поэтому требуется помощь МЧС с привлечением армии.

Стоит отметить, что в ходе доклада Усс и не скрывал, что о происшествии на дочернем предприятии «Норникеля» узнали из социальных сетей. Усс считает необходимым собирать топливо и сжигать в специальных емкостях после откачки с помощью помп. Но такого опыта с ликвидацией столь большого количества отходов в Красноярском крае нет, поэтому благоприятных прогнозов относительно ситуации тоже не имеется.

Согласно имеющейся информации, в реки и в землю ушло около 20 тысяч тонн топлива. Вода стала красной. Экологи бьют тревогу – под угрозой оказались жизни многочисленных организмов, а также здоровье людей. На ликвидацию последствий ЧП могут уйти годы.

Глава государства объявил ситуацию в Норильске чрезвычайной федерального масштаба.