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Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео

21:36 03.06.2020 Фото: Вконтакте / Типичная полиция
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Судя по всему, сотрудников магазина не устроил вызывающий внешний вид покупателя, а также его агрессивное поведение. Мужчина был в костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах-лабутенах со шнуровкой.

Нокаутировал одним ударом мужчину на каблуках охранник магазина в Челябинске. Смотри видео
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину в необычной одежде

В одном из супермаркетов Челябинска произошел конфликт между посетителем и персоналом. Судя по всему, сотрудников магазина не устроил вызывающий внешний вид мужчины, а также его агрессивное поведение. В результате покупатель был нокаутирован охранником.

Видеоролик с инцидентом разошелся в Сети 2 июня. На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. Посетителя пытались выпроводить директор торгового объекта, судя по надписи на ее униформе, а также два охранника.

Мужчина на каблуках вел себя агрессивно и матерился. «Уберите свои пакли», — обратился к охраннику посетитель и ударил его по руке, из которой у сотрудника магазина, судя по всему, выпала связка ключей. Представитель ЧОПа поднял отлетевший предмет, после чего резко развернулся, подошел к вызывающему покупателю и ударил его в лицо, тем самым отправив в нокаут. После такого потрясения пострадавший не сразу смог подняться с пола.

Полиция Челябинска подтвердила инцидент в местном магазине, сообщает местные СМИ. По данному факту проводится проверка.

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