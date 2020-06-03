Онищенко: смертность от коронавируса ниже летальности от гриппа. Несостоявшейся пандемией он назвал шествие COVID-19

Бывший главный санитарный врач России достаточно резко отозвался о тех, кто заболеваемость характеризует волнами или ждет «выхода на плато». Смотри видео.

Смертность от коронавируса на фоне смертности от гриппа оказалась невысокой, заявил Онищенко

Ситуацию проанализировал депутат Госдумы, бывший главный Государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в НСН дал достаточно обстоятельный анализ ситуации с распространением коронавируса в мире, сравнил методы борьбы, учета статистических данных, охарактеризовал национальные особенности заболеваемости и оказания медицинской помощи, но, главное, первым сравнил показатели смертности от COVID-19 и различных типов гриппа, с которым часто сравнивают нынешнюю инфекцию.

Геннадий Григорьевич достаточно резко отозвался о тех, кто заболеваемость характеризует волнами или ждет «выхода на плато».

«Это в одном случае, очевидно, несостоявшиеся мореплаватели, в другом — географы. Потому что волны — это к морям относится, а плато — это к географии. В нашей профессии есть свои термины. Есть эпидемический подъем заболеваемости, есть пандемический подъем заболеваемсоти, есть доэпидимический уровень заболеваемости и есть единичные случаи заболеваний», — жестко заявил он.

Онищенко напомнил, что его опыт (с 1987 года Г.Г.Онищенко являлся заместителем главного Государственного санитарного врача СССР, а с 1996 по 2013 главным Государственным санитарным врачом РФ), позволяет сравнить смертность от коронавируса и гриппа.

По данным Университета Джона Хопкинса, которым специалист склонен доверять, в мире от COVID-19 при 6,3 млн заболевших умерли 370 тысяч человек, а один только грипп A/H1N1 (свиной грипп) в 2009 году при 1,6 млн заболевших унес 280 тысяч жизней.

Более того, обычная заболеваемость гриппом на планете в год составляет 600-900 млн человек и влечет за собой сотни тысяч смертей. Поэтому шествие коронавруса по миру Геннадий Григорьевич охарактеризовал как «несостоявшуюся пандемию», поскольку для придания такой характеристики важно не только то, сколько стран охватило заболевание, но и количество заболевших.

Эпидемиолог назвал вирус, вопреки заявлениям многих, неконтагиозным, иначе число заболевших исчислялась бы сотнями миллионов и не таким активным. Повторение в регионах даже московского сценария Онищенко исключил.

Вместе с этим, Геннадий Григорьевич не призывает недооценивать совсем заболевание и меры безопасности. Он не только поддерживает соблюдение всех санитарных норм, но и призывает россиян пока не рассматривать в качестве места для отдыха такие страны, где еще совсем недавно бушевал коронаврус, если, конечно, не случилось уже переболеть. Что касается ношения масок, то ими ни в коем случае пренебрегать не стоит.

«Носите, особенно те, кто едет на работу, в автобусах, метро, на остановках. Ну чего вы дурака валяете?», — призвал Онищенко.