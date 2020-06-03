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Красота / Общество

Люди в шоке: Блогерша Виктория Сыпучинская выглядит на 50 в свои 25 лет

22:55 03.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/victoriasypucinska/?hl=ru
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Тонны фотошопа, нескончаемые пластические операции и трансформация себя — это, наверное, цель жизни.

Люди в шоке: Блогерша Виктория Сыпучинская выглядит на 50 в свои 25 лет
Пользователи сети пишут, что девушку сильно старят наращенные волосы и искусственные губы

Светская львица инстаграма Виктория Сыпучинская становится все популярнее в социальной сети. Есть одно но, свою популярность она приобрела благодаря  искусственной внешности: белокурым волосам, наращенными ресницами и губам-пельмешкам.

Ее фото расходятся в социальных сетях, но не от восхищения и восторга, а от недоумения, что барышне всего 25 лет. Люди пишут, что своими процедурами красоты она выглядит, как минимум на 40.

Под ее фото пишут, что:

— Она выглядит как 45-летняя, которая пытается казаться 25-летней

-Филлеры ужасно смотрятся на молодых девушках, они были предназначены для женщин за 40

Тонны фотошопа, нескончаемые пластические операции и трансформация себя — это, наверное, цель жизни. Девушка и сама не отрицает, что частенько прибегает к помощи пластических хирургов. Грудь и губы — это их работа. А вот как Виктория выглядела ДО процедур красоты.

Люди в шоке: Блогерша Виктория Сыпучинская выглядит на 50 в свои 25 лет
Естественная красота Виктории быстро исчезла под скальпелем пластических хирургов
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