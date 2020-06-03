Люди в шоке: Блогерша Виктория Сыпучинская выглядит на 50 в свои 25 лет

Пользователи сети пишут, что девушку сильно старят наращенные волосы и искусственные губы

Светская львица инстаграма Виктория Сыпучинская становится все популярнее в социальной сети. Есть одно но, свою популярность она приобрела благодаря искусственной внешности: белокурым волосам, наращенными ресницами и губам-пельмешкам.

Ее фото расходятся в социальных сетях, но не от восхищения и восторга, а от недоумения, что барышне всего 25 лет. Люди пишут, что своими процедурами красоты она выглядит, как минимум на 40.

Под ее фото пишут, что:

— Она выглядит как 45-летняя, которая пытается казаться 25-летней

-Филлеры ужасно смотрятся на молодых девушках, они были предназначены для женщин за 40