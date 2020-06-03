Люди в шоке: Блогерша Виктория Сыпучинская выглядит на 50 в свои 25 лет

Светская львица инстаграма Виктория Сыпучинская становится все популярнее в социальной сети. Есть одно но, свою популярность она приобрела благодаря искусственной внешности: белокурым волосам, наращенными ресницами и губам-пельмешкам.
Ее фото расходятся в социальных сетях, но не от восхищения и восторга, а от недоумения, что барышне всего 25 лет. Люди пишут, что своими процедурами красоты она выглядит, как минимум на 40.
Под ее фото пишут, что:
— Она выглядит как 45-летняя, которая пытается казаться 25-летней
-Филлеры ужасно смотрятся на молодых девушках, они были предназначены для женщин за 40
Тонны фотошопа, нескончаемые пластические операции и трансформация себя — это, наверное, цель жизни. Девушка и сама не отрицает, что частенько прибегает к помощи пластических хирургов. Грудь и губы — это их работа. А вот как Виктория выглядела ДО процедур красоты.