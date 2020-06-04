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Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

11:59 04.06.2020
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Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб.

-водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.

.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.

-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.

-бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб.

-бухгалтер-фактуровщик,график 5/2, з/п 25000руб.

-бухгалтер расчетной группы, график 5/2, з/п 25000руб.

-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.

-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб.

-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 21500руб.

-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.

-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.

-птицевод, график 5/2 , з/п 20000руб.

-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб

-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.

-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.

-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.

-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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