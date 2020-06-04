04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

16:10 04.06.2020
2

Фельдшер; контролер КПП (охрана); слесарь-ремонтник вент.оборудования; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие (8-923-112-81-61); администратор (8-923-112-81-61); инженер-программист; инженер-электроник. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:

• фельдшер;

контролер КПП (охрана);
слесарь-ремонтник вент.оборудования;
• штамповщик;
столяр (возможно обучение);
разнорабочие (8-923-112-81-61);
• администратор (8-923-112-81-61);
• инженер-программист;
• инженер-электроник.

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Теперь будем питаться только дошираком": Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска
17:36 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
17:30 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
БердскЭти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
17:26 04-06-2020
Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
17:24 04-06-2020
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
17:20 04-06-2020
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
17:17 04-06-2020
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
БердскНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
17:15 04-06-2020
Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
17:10 04-06-2020
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова 1
17:00 04-06-2020
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова
БердскШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска
16:58 04-06-2020
Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска