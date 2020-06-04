Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Фельдшер; контролер КПП (охрана); слесарь-ремонтник вент.оборудования; штамповщик; столяр (возможно обучение); разнорабочие (8-923-112-81-61); администратор (8-923-112-81-61); инженер-программист; инженер-электроник. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ, проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща». т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38.

АО БЭМЗ требуются: • фельдшер;

• контролер КПП (охрана);

• слесарь-ремонтник вент.оборудования;

• штамповщик;

• столяр (возможно обучение);

• разнорабочие ( 8-923-112-81-61 );

• администратор ( 8-923-112-81-61 );

• инженер-программист;

• инженер-электроник. (охрана);(возможно обучение););); Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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