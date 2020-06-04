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Опасные лунные и солнечные затмения в июне 2020 года: даты затмений и рекомендации от специалистов

01:20 04.06.2020 Фото: pxhere.com
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Помните, что влияние любого затмения начинается за три дня до события, и продолжается ещё три дня после него. В этот период стоит быть особенно осторожными.

Опасные лунные и солнечные затмения в июне 2020 года: даты затмений и рекомендации от специалистов
Как известно, в 2020 году произойдёт целых шесть затмений

Уже в первом месяце долгожданного лета 2020 года состоится сразу два астрологических явления, которые окажут большое влияние на человека — лунное и солнечное затмения. Затмения считаются самыми неоднозначными и даже опасными периодами, но специалисты уверены: их энергетику можно обратить себе на пользу. Тем не менее, нужно вести себя осторожно, поскольку именно во время затмений происходят самые значимые для человека события.

Как известно, в 2020 году произойдёт целых шесть затмений, и астрологи уверены, что это многое объясняет — ещё не прошла и половина года, а его уже можно назвать одним из самых тяжёлых за последние два десятка лет. Но отчаиваться не стоит: как говорится, пережили голод — переживём и изобилие, а никакие затмения человечеству не страшны, если заранее к ним подготовиться.

Лунное затмение 5 июня: что можно и нельзя делать

Уже 5 июня нам предстоит увидеть лунное полутеневое затмение. Тень Земли частично закроет Луну, и полностью ночное небесное светило не «исчезнет». Влияние такого затмения будет не слишком сильным, и серьёзного вреда оно не нанесёт.

Правда, у астрологов есть своё мнение: они считают, что если Луна лишь частично будет укрыта тень нашей планеты, то и неприятности станут не только «неприятными», но и неожиданными.

Как известно, лунное затмение 5 июня будет проходить в Стрельце. Стрелец — знак непостоянный, потому стоит ожидать внутренних противоречий, конфликтов с окружающими и неурядиц в любви. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу: всё может пойти не по заранее запланированному сценарию. От дорогостоящих покупок также нужно отказаться.

5 июня нужно быть во сто крат внимательнее: можно потерять ценную вещь или забыть дома важные документы. Ориентируйтесь на короткие списки дел, которые лучше составить заранее и дополнять по ходу действия.

Помните, что влияние любого затмения начинается за три дня до события, и продолжается ещё три дня после него. В этот период стоит быть особенно осторожными, чтобы никого ненароком не обидеть — задеть близкого человека может любое случайно брошенное слово.

Но не всё столь безрадостно: период лунного затмения 5 июня отлично подходит для планирования, составления «карты желаний» и уединения.

Солнечное затмение 21 июня: влияние на человека

Солнечные затмения обычно проходят более «бурно», чем лунные — в это время часто возникают ссоры и конфликты интересов, после которых люди ещё долго находятся в конфронтации.

21 июля нас ждёт кольцевое солнечное затмение, у которого есть свои особенности. Так, Луна отдалится от Земли на достаточно большое расстояние, и войдёт в солнечный диск, оставив «кромку» по краям. Астрологи уверены, что данное явление — весьма негативно, так как неприятностей будет достаточно, но они дадут о себе знать слишком поздно.

Специалисты уверены, что последствия кольцевого солнечно затмения нам предстоит ощущать на себе не только в июне, но и в июле. Возможны стихийные бедствия, техногенные катастрофы, обострение военных конфликтов.

У большинства людей 21 июня будут наблюдаться неприятности на работе и в быту, кроме того — стоит опасаться ссор и споров, поскольку последствия их могут быть фатальны. Учитывайте, что люди с психическими отклонениями также будут излишне возбуждены, потому постарайтесь не вступать с ними в полемику.

Поскольку затмение будет проходить под знаком Рак, нужно обратить особенное внимание на своё внутреннее состояние, а также домашние дела и сферу личной жизни. Постарайтесь оказывать своим близким поддержку и ни в чём их не осуждать.

И всё же несмотря на несколько отрицательное влияние солнечного затмения, во всём происходящем будет один большой плюс: пробуждение творческой жилки. Те творцы, которые находились в «поиске», наконец-то отыщут «свой путь», а также получат ответы на все интересующие их вопросы.

Источник: therussiantimes

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От редакции

Ощущаете влияние солнечных-лунных затмений на себе обычно?

Аноним, 29 мая 2020 15:07
НВР:
Да
Аноним, 29 мая 2020 23:35
НВР:
нет
Аноним, 30 мая 2020 01:00
НВР:
Да.
Аноним, 30 мая 2020 23:47
НВР:
Обычно лунные затмения оказывают негативное влияние. Становишься раздраженной, чувствуешь тягостное нежелание что-то делать.
Аноним, 01 июня 2020 23:11
НВР:
даже не знаю, обычно я ощущаю влияние луны когда она светит.

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