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Волшебная лампа Аладдина

12:06 04.06.2020
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Евгений Александрович, 52 года, житель города Искитима. Сотрудничает с бердским офисом ФПК «Альтернатива» с мая 2018 года. Прошел процедуру банкротства физического лица в мае 2020 года. Списал все долги: 803 тыс. 833 рубля 94 копейки.

Волшебная лампа Аладдина

«Все у меня началось в 2013 году», — рассказывает Евгений Александрович. Он работал с несколькими банками, взяв кредиты под небольшой бизнес и на покупку машины. Но в конце октября 2013 года случилось несчастье — попал в серьезную аварию на своей машине. Машина после аварии не подлежала восстановлению, а сам он попал в больницу со сложным переломом ноги. Полгода пролежал в стационаре, хотя врачи рекомендовали уделить внимание вылеченной ноге в течение года. «У меня в тот момент абсолютно небыло никакого дохода. Пришлось, как только начал немного ходить, написать добровольный отказ от лечения и как-то зарабатывать», — делится Евгений Александрович.
Больничный по временной нетрудоспособности насчитали минимальный, а долг рос и рос. Возможности восстановить быстро здоровье также не было. Хорошо хоть в период нахождения в стационаре не уволили и после выхода с больничного удалось вернуться на производство.

— После случившегося у меня кризиса, первым делом решил обратиться в банки, за возможной рассрочкой или реструктуризацией. Но везде получил отказ. Во всех банках на меня смотрели удивленными глазами и отказывали. Вывод у меня после этих встреч остался один – я должен, помощи от банков не жди и плати, — вспоминает клиент ФПК «Альтернатива».
Евгений Александрович планировал гасить долг, но ситуация осложнялась и осложнялась. И в какой-то момент стало понятно — своими силами он не может ее урегулировать. Даже сейчас, когда после аварии прошло уже более шести лет, последствия травмы до сих порощущаются — работать в полную силу, как было до травмы не представляется возможным.
Выхода не было никакого и было принято решение обратиться к юристам, понимая, что собственными силами правильно урегулировать проблему не удастся. Нашел информацию об «Альтернативе», приехал и Новосибирский офис, пообщался. Компания и ее сотрудники сразу понравились и начал сотрудничать.
— После начала работы с «Альтернативой» у меня не было каких-то проблем с банками. Счета не арестовывали, — делится Евгений Александрович. — У нас в Искитимев тот период также была очень непростая ситуация с коллекторами, чуть ли не войны были и происходили разные неприятные случаи. Я же спокойно жил, не беспокоясь о каких-то возможных проблемах, начав сотрудничать с «Альтернативой». У меня были только заботы по восстановлению своего здоровья, семья, работа. Нормальная трудовая деятельность и жизнь.
В 2019 году решился на процедуру банкротства. Вместе с «Альтернативой» прошла она комфортно — все негативные вопросы взяла на себя компания. Все решалось быстро и оперативно – человек занимался своими делами, а «Альтернатива» работала.
— Я своим друзьям и знакомым рекомендую «Альтернативу», — подчеркивает Евгений Александрович. –Процедура банкротства необходима, когда сейчас такая ситуации в стране с финансами, с работой. Банкротство, это как лампа Алладина, что спасет!

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