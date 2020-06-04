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Каким знакам зодиака следует ожидать судьбоносных событий после лунного затмения 5 июня 2020 года

22:42 04.06.2020 Фото: pxhere.com
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Ситуация до сих пор не понятна, поэтому многим впечатлительным людям важно поберечь себя в это время. Линия событий, вызванная стихией, мало в чем будет зависеть от людей.

Каким знакам зодиака следует ожидать судьбоносных событий после лунного затмения 5 июня 2020 года
Наиболее подвержены воздействию единственного спутника Земли мутабельные знаки Зодиака

В связи с затмением 5 июня 2020 года обострятся все процессы, связанные с эмиграцией, переездом, учебой, занятием наукой, а также творческой и исследовательской деятельностью. Ситуация до сих пор не понятна, поэтому многим впечатлительным людям важно поберечь себя в это время. Линия событий, вызванная стихией, мало в чем будет зависеть от людей. Зачастую во время коридора затмений свобода мысли людей ограничивается до предела.

Наиболее подвержены воздействию единственного спутника Земли мутабельные знаки Зодиака. К таковым относят Дев, Близнецов, Рыб и Стрельцов. Изучите свою натальную карту. Если на ней присутствуют важные точки или планеты, которые пребывают в промежутке с 10 по 20 градус мутабельных знаков, вы сразу ощутите на себе воздействие космического тела. Причем изменения вы сможете прочувствовать не сразу — они проявят себя только к 5 июня 2020 года. В течение следующих шести месяцев можно ожидать судьбоносных событий.

Лунное затмение напрямую влияет на чувствительность и эмоции. По этой причине предстоит пройти через напряженный период, наполненный многими трудностями. В связи с влиянием Венеры могут возникать недоразумения и конфликты, которые будут основаны на разных точках зрения. Также причиной для ссор станут излишние растраты, финансовые махинации и старые тайны. Лучше повременить с заключением финансовых сделок и договоров, которые лучше отложить на какое-то время, иначе они могут «зависнуть». Если поставить перед собой в этот период определенные цели в бизнесе или личном развитии, вы просто не поймете, как из правильно реализовать, если они не будут соответствовать новым жизненным ценностям.

С началом ретроградной петли Меркурия будет ясно, что для достижения новых задач придется полностью менять подход к общению, выполнению процессов и взаимодействию с окружающей средой. Стоит ожидать понимания только с 12 июля 2020 года, когда будет подходить к завершению период ретроградности Меркурия.

Затмение, которое будет выглядеть, как полнолуние, поможет вскрыть все тайное. Неявная информация станет публичной, поэтому даже самые незначительные заявления получат дополнительный импульс, станут ясны мотивы окружающих людей. Лунное затмение оказывается первым в цикле летних затмением, а после него уже стоит ожидать Солнечное. Таким образом, демонстрируется завершающий характер небесного тела. Действие Месяца быстро вскрывает проблемы, с которыми давно уже стоило расстаться, чтобы смело идти к новой жизни.

Источник: Пронедра

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От редакции

Уже начали ощущать влияние спутника Земли?

Аноним, 02 июня 2020 16:48
НВР:
Да

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