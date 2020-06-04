Что нужно сделать в полнолуние 5 июня 2020 года. Особенности этого дня по лунному календарю

Полнолуние — это очень важный период. 15 лунный день с одной стороны является очень положительным, а с другой — очень отрицательным. Как правильно прожить этот день — читайте ниже.

Луна находится в апогее, на пике своей энергети­ческой насыщенности

Все качества, хорошие и плохие, которые у нас есть, будут многократно усиливаться. Поэтому, если не хотите подпортить отношения с окружающими людьми, будьте очень осмотрительны и сдержанны.

Все тайное в пятнад­цатый лунный день может стать явным, так что лучше быть предельно честными и правдивыми, чтобы не пришлось впоследствии краснеть.

Хорошо в этот день работать над собой, пересматривая свою жизнь и очищаясь от лишнего и ненужного.

Сегодня последний период, когда мы работаем не покладая рук, чтобы увидеть плоды сво­их усилий. Уже в этот день или вскоре после него можно наконец-то заметить эти результаты.

Используйте весь максимальный резерв своих сил, потому что если у вас их на что-то не хватало, то сегодня хватит. При желании можно свернуть горы. День, когда можно победить в самой экстремальной ситуации, если вы четко представляете себе цель, ясно видите ситуацию и собрали в кулак силу воли, запретив себе сдаваться.

Сегодня человеку дается возможность что-либо изменить в своей жизни. Важно только, чтобы решение было не сиюминутным, а принятым раньше, тща­тельно обдуманным.

К тому же, стоит обратить внимание, что речь идет именно о сильнейшем желании, действительно жизненно важной цели. Именно ваша решимость что – либо изменить является ключиком к открытию неиссякаемой энергии Луны.

Многие называют 15 лунный день – периодом плотских искушений. В это время человек особенно расслабляется, делается податливым, внушаемым, ленивым, поддающимся любым земным соблазнам.

В этот день активизируется внутренний змей каждого человека, поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма, побеждать свою плоть, чтобы быть чистым (иначе разрушается астрал). Полезно защищать справедливость.

Желательно есть калину — для улучшения памяти, укрощения своей низменной природы. Пища хороша как острая, так и постная, горячая. Рекомендуется японская кухня: бобовые, ячмень.

От яблок в этот день лучше отказаться (слишком иньская пища). Самая главная задача пятнадцатого лунного дня – победа над собой.

Сегодня прекрасный день для того, чтобы изменить свою жизнь раз и навсегда. Если вам раньше не хватало сил на какое – либо действие, то не упустите свой шанс, сегодня вашей помощницей выступает сама Луна.

Если ваше желание достаточно сильное, оно поможет вам активизировать свои положительные качества, а Луна в свою очередь, наполнит все энергией.

Кроме того, пятнадцатый лунный день очень важно провести так, как вам хотелось бы, чтобы проходила ваша жизнь. Если вы будете потакать своим слабостям, жалеть себя, то этот образ отпечатается в астральной матрице и вам уже ничего не останется делать, как следовать за своим образом.

Так давайте те же не упустим момент для изменения себя. Наполните этот лунный день женственностью, любовью, обаянием, доброжелательностью, и вскоре вы заметите, как меняется мир вокруг вас, потому что, вы сами стали излучать совершенно другие вибрации.

Многие винят полную Луну в том, что дела идут «наперекосяк». Это заблуждение. Луна в данный период отражает и многократно усиливает лишь то, что мы посеяли в предыдущий период.

Сны, приснившиеся в 15 лунный день, как правило, сбываются в течение месяца.

Плохой приметой этого дня будет увиденная вами ссора. Она свидетельствует о вашей незащищенности. И, чтобы защитить себя, используйте один из «законов успеха» Д. Карнеги: «Единственный способ одержать победу в споре — это избежать его».

А вот собака, даже лающая обещает вам счастье, радость, хорошие известия, новые знакомства.

Любовь

Все романические встречи и свидания, назначенные на пятнадцатый лунный день, лучше отложить до более подходящего времени.

Это один из сложных дней месяца, и для романтики в нем ме­ста нет. Люди не держат себя в руках, поддаются прово­кациям, совершают необдуманные поступки.

К тому же, возникает сильное стремление к плотским утехам, кратковременному блаженству, которое потом, возможно, будет стыдно вспоминать и за которое придется платить жестоким и долгим разочарованием не только в пар­тнере, но и в любви вообще.

Люди зачастую склонны к обману: обманываются сами и безо всякой причины обманывают других.

Даже если вы состоите в браке, откажитесь сегодня от интимных контактов. Также в этот день может неожиданно появиться желание наговорить человеку резких и обидных слов. Если человек вам до­рог, это не самая правильная линия поведения в отноше­ниях с ним.

Дела домашние

В связи с тем, что пятнадцатый лунный день — это очередной сложный день месяца, сегодня можно зани­маться лишь теми домашними делами, которые не тре­буют от вас ни напряжения, ни особой нагрузки.

Можно провести энергетическую чистку помещения.

Здоровье

15 лунный день — хороший день для диеты и голодания. В любом случае переедать сегодня нельзя. Следует отказаться от мяса, капусты, яблок, чеснока, и отдать предпочтение горячей острой пище, особенно; зернобобовым и соку красных ягод.

Особое внимание должны уделить своему здоровью люди, страдающие диабе­том. Также, в этот лунный день уязвимы поджелудочная железа (можно ее очищать, но нельзя оперировать), селезенка; кишеч­ник.

Ни в коем случае не стоит допускать кровопотерю. День не подходит для иглоукалывания.

Часто, болезни, начавшиеся в пятнадцатые лунные сутки, связаны со сглазом и порчей, и длятся дол­го и изнурительно.

Сегодня нужно соблюдать осторожность, беречь не­рвы. Очень полезен отдых. Нельзя растрачивать энер­гию на споры и конфликты. Секс в этот день также исто­щает организм.

В этот день иногда приходят вещие сны, и в них содержится подсказка о состоянии здоровья.

Бизнес и деньги

В пятнадцатый лунный день нежелательно начинать важные дела. Единствен­ное исключение касается юридической сферы: можно (и нужно) подавать иск в суд, но только если вы на сто процентов уверены в своей правоте и в законности своего дела.

Если в отношении вас допущена неспра­ведливость, нужно принять вызов и бороться за вос­становление справедливости. Уклоняться от борьбы в этот день нельзя.

Если вы не уверены в методе и сомневаетесь в успе­хе, лучше ничего не делайте, подстрахуйтесь. В это же время есть вероятность найти новые знакомства.

Возмож­но, что неожиданно вас посетят любопытные идеи. Обра­тите на них внимание, они того стоят.

Се­годня удача на стороне тех, чья работа связана с торгов­лей. Неблагоприятна первая половина этого лунного дня. В эти часы могут образоваться различные сложности в работе и личной жизни.

Вторая половина пятнадцатого лунного дня менее неприятна.

В этот период даже мож­но реализовать какой-то план, правда, скорее всего, со­вершенно другим способом, чем предполагалось ранее.

Не совершайте никаких финансовых операций, не слушайте советчиков. Не ведите важных переговоров.

Источник: luna-segodnja