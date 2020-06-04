Три самых умных знака Зодиака: их IQ просто зашкаливает

Астрологи определили, что знак зодиака непосредственно влияет на то, какой у человека вид интеллекта, а бывает он нескольких типов – эмоциональным и аналитическим. Интересно узнать, кто же из созвездий интеллектуально развит во всех направлениях. Также специалисты отметили самые сильные стороны каждого.
Близнецы – обладают мудростью
Представители данного знака умеют учиться на ошибках окружающих, часто Близнецов относят к весьма мудрым личностям и это так и есть. Этот знак обладает прекрасным мышлением, которое помогает им из сложных жизненных ситуаций сделать простые и весьма доступные ответы. Помимо всего Близнецы являются лучшими ораторами, благодаря своим коммуникабельным способностям, плюс ко всему обладают хорошей памятью, что позволяет им поглощать много полезной информации и при общении не возникает сомнения о том, что этот знак интеллектуально развит.
Водолей – одарен даром изобретательности
Данный знак на одном уровне по интеллектуальным способностям с Близнецами. Водолеи из тех личностей, которые за пределами понимания других людей, так как мыслят они весьма нестандартно. Этот знак быстро находят решение любой задачи и умеют правильно распределять полученную информацию, выделяя важное от несущественного. Астрологи отмечают еще одно их сильное достоинство – это изобретательность, что делает их необычайно одаренными, легко воплощают в жизнь задуманное. Такие качества позволяют представителям созвездия добиваться больших результатов и успехов по жизни.
Скорпион – обладает даром проницательности
Еще один высокоразвитый знак с высоким уровнем интеллекта. Но Скорпионы больше эмоционально развиты. Эти личности настолько проницательны, что могут решать свои вопросы с помощью интуиции и чувств. Скорпионы любят познавать что-то новое и интересное и это помогает им постигнуть как можно больше полезной информации. Они не из тех людей, которые бояться трудностей, а выбирают сложную дорогу и это им придает полезный опыт. Хорошая память помогает им запасаться кладезю знаний и быть мудрыми в общении в окружающими.
Источник: http://rsute.ru/
В мире известно 33 гороскопа и даже есть славянский, хотя большинство славян знают только китайский и максимум друидский! Где все эти животные расставлены по другому имеют совсем другие свойства! Всё это бред.
да
К сожалению,нет...
Да!!!
Да. Я водолей
Да я вошла, а я то думаю, откуда мне приходит всё такое, что я могу сделать всё сама, даже какое то новшества, о которых ничего не знала
Да!)))
Нет.
Нет
Да,это правда о скорпионах
Не
Да! Близнецы.
У меня много знакомых Скорпионов, которые двух слов связать не могут. А также Близнецов, которые даже в институт поступить не смогли, ума не хватило, только Стаса Михайловна могут слушать, пишут и читают с трудом. Про Водолеев правда, ум врождённый, независимо от образования. Самые умные Львы.
Я водолей
No нет(
Я рыбы