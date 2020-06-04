Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска

Кому удается помочь благодаря сбору денег от читателей «Курьер. Среда Бердск»? Инвалиды, пожилые, одинокие мамы — те, кто казался в сложной ситуации. Помогать другу другу, стать спасением в чьей-то жизни — это удалось бердчанам в сложные времена пандемии.

Продуктовые наборы развозятся нуждающимся благодаря сбору от жителей Бердска в фонд «Корона не пройдет»

Шок испытала бердчанка Елена, когда ей привез домой продукты Вадим Назимов. Она не ожидала, что так может круто повернуться жизнь и что еще есть неравнодушные люди. А помочь ей далось благодаря фонду «Корона не пройдет», сбору денег от вас, наши читателей «Курьер. Среда. Бердск». За что Елена передала бесконечные слова благодарности. Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске.

— В это нелегкое время, в пандемию коронавируса, нашей семье была оказана продуктовая помощь. Для нас это было шоком. Незнакомые люди подарили нам необходимые для жизни продукты. Я считаю, что такая помощь очень нужна. В беде находится очень много семей и одиноких пожилых людей. От всей души благодарю за помощь. Дай Бог здоровья вам и вашим близким, — отметила Елена 3 июня.

Отметим, что 23 мая было закуплено 9 посылок для оказания помощи. Вадим Назимов в очередной раз поблагодарил ИП Щербакова А.В. и его коллектив за помощь в формировании продуктовых наборов. 26 мая состоялся развоз — была оказана помощь трём инвалидам (из фото вы видите в материале).

Также была передана помощь четырём пенсионерам по адресам: Гранитная, №4, №7, №12, Белокаменная, №47.

— Благодаря сбору от читателей, мы еще помогли нуждающейся семье по адресу Лунная, №22а Бердска, и еще одной семье в Новосибирске, — рассказал Вадим Назимов.

Также напомним, 18 мая от жителей города и редакции, совместно с депутатом Бердского городского совета Сергеем Онищенко была передана помощь четырём жителям по адресу Лелюха, 26. И ещё одна помощь по адресу Вокзальная, 52.

— Хотелось бы сказать спасибо людям, которые также передают помощь продуктами: Алексею Ш. За переданные консервы и тысячу рублей, Ольге В. за значительное количество консервированных продуктов, Ирине за продукты питания. Все эти продукты докладываем к нашим основным пакетам с помощью. Также от жителей Бердска и редакции была передана помощь пяти семьям: Агролес, Кирова, №5, Добролюбова, Свердлова, №55, Попова, №35. За три дня мы помогли шестнадцати семьям. Пятнадцать посылок было приобретено за деньги от жителей и одна посылка была собрана девушкой Ириной с ул. Первомайская, №129. Спасибо всем жителям Бердска,- рассказал Вадим Назимов «Курьер. Среда. Бердск» 22 мая.

Кроме того волонтеру позвонила молодая женщина, которая просила купить лекарство и оказать помощь детям, выяснилось, что она звонила из Нижнего Новгорода. 20 мая от жителей города и редакции, совместно с Бердским городским обществом глухих была передана помощь пяти нуждающимся инвалидам. И ещё одна помощь оказана по адресу: Горького, №2.

В фонде «Корона не пройдет» 3 июня у Вадима Назимова — 4500 рублей.

— На сегодняшний день у нас остается 4500 рублей. Один из врачей передал 1000 рублей и консервы. У нас есть три заявки для помощи. Одна из них — это привезти памперсы, скорее всего эту тысячу я и направлю туда. В пятницу у нас будет развоз продуктов, — рассказал Вадим Назимов 3 июня.

Назимов уже помог одной молодой беременной девушке с ребенком из Бердска. Помог он и продуктовым набором воспитывающей четверых внуков женщине-инвалиду.

Также волонтер привез тушенку, крупы, макароны, масло четырем пожилым людям дома №1 на ул. Тимуровскую благодаря жителям Бердска. Вадим Назимов привез лампочки сидящим на карантине из-за коронавируса прилетевшим из Таиланда супругам в Бердске.

Если вы готовы помогать — просим помочь. Видимо, жесткая ситуация коронавируса набирает обороты, потому что многим все сложнее и сложнее. Всем СПАСИБО и низкий поклон.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

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