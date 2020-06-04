Беременность за деньги: Без теплых чувств выносила четверых детей за 3,3 млн рублей для трех бездетных пар суррогатная мама из Бердска

На гонорары семья с двумя детьми приобрела жилье и два автомобиля. Суррогатная мама до сих пор поддерживает связь с двумя парами. Она видит по фото, как растут дети, которым она дала жизнь.

Три семейные пары благодаря бердчанке Светлане стали счастливыми родителями

Необычный способ заработать деньги на жилье выбрала жительница Бердска Светлана. Она решила стать суррогатной матерью.

У нее уже подрастали двое детей. Увеличивать семью с мужем они не собирались. Оба работали. Денег хватало и на съемное жилье, и на жизнь. Но только ни на приобретение собственных квадратных метров. Перспектива скитаться до пенсии по съемным квартирам Светлану не прельщала.

По словам бердчанки, она уже толком не помнит, что натолкнуло ее на мысль выносить чужого ребенка. Возможно, смотрела какую-то передачу. Был это 2008 год. И о суррогатном материнстве тогда еще не очень-то и говорили. Светлану заинтересовал этот вопрос, и она начала искать информацию в интернете. Разузнав обо всем, начала готовить мужа.

-Спрашивала, как он к этому относится, то, другое. Он сначала был категорически против. Никак не могла уговорить его несколько лет. Но как-то удалось убедить, что быстро мы не заработаем без такой вот помощи. Потом же еще и кредиты вдобавок появились. Взяли машину. Это был немаловажный фактор. И муж дал добро, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана.

Первый опыт

Первых биородителей Светлане удалось найти только через полтора года. В 2012 году на ее предложение откликнулась пара, проживающая в другом регионе. Светлане исполнился тогда 31 год.

-Мама уже была немолода — под 50 лет, ее супруг на 12 моложе. Жили они довольно долго, но с детьми у них как-то не получалось. Я поехала в их город, они оплатили мой переезд. Пришли в клинику, где я прошла полное обследование. Меня как будто в космос собирались отправлять. Проверили на все инфекции, гормоны. Очень строго. УЗИ делали несколько раз. Было очень страшно, что с анализами будет что-то не так. Но оказалось, все хорошо.

Эмбрион прижился только с третьего переноса. Светлана вернулась домой. Тогда уже был заключен договор, что после рождения ребенка суррогатная мама получает 1 млн рублей. В случае появления на свет двойни дополнительно 200 тыс. рублей, при кесаревом сечении — 100 тыс. рублей. Чтобы беременность Светланы проходила спокойно, биологические родители настояли, чтобы она сидела дома. Пока она вынашивала ребенка, они ежемесячно выплачивали ей по 20 тыс. рублей.

Беременность проходила легко. Был довольно забавный момент.

-Нам говорили, что будет мальчик. На 20 неделе — раз и девочка.

Дети ждали сестренку

Когда беременность стала заметна, Светлана с мужем решили все рассказать и объяснить детям-подросткам.

-Как раз были новогодние каникулы. Выбрали это время, что дети на эмоциях не поделись с друзьями. И когда я сказала, что беременна, и объяснила, что это не наш ребенок, не их братик или сестренка, очень расстроились. На тот момент хотели сестренку. Пару дней дулись, не разговаривали, видимо, обдумывали. Потом все же подошли и задали те вопросы, которые их волновали. О моем решении знали не многие. Папа и мама знали. Нормально к этому отнеслись. Поделилась еще с близкими подругами, так как была уверена, что они не проболтаются.

Никаких теплых чувств

-Я изначально понимала, что это не мой ребенок. Психологически подготовила себя к этому. Теплых чувств я к нему не испытывала. Я знала сразу, что вместе мы никогда не проведем даже совсем небольшое время. После родов таких детей сразу уносят. И если показывают, то только с согласия биородителей.

Получите 1 млн рублей

Настоящая мама ребенка с самого начала имитировала беременность. Поэтому «рожать» супруги поехали в Новосибирск. Всем близким они объяснили, что в столице Сибири хороший перинатальный центр, где рожают именно возрастные мамочки.

Девочка родилась в июле 2013 года. Родители немного не успели попасть на ее рождение. И роженица, и счастливые папа с мамой находились в одном отделении. Мама была оформлена как роженица.

-Ко мне в палату пришли биомама и юрист. Они отдали деньги и мы подписали документ, что никто ни к кому не имеет претензий. Многие считают, что при передаче пишется отказ от ребенка. Нет. Пишется согласие, чтобы папу и маму вписали в свидетельство о рождении родителями.

При оформлении документов присутствовал и супруг Светланы. Он забрал деньги и уехал домой. На следующий день она сама вернулась домой. Супруги решили на полученный гонорар закрыть кредит, который брали на приобретение автомобиля, съездили всей семьей отдохнуть. Квартиру купить не удалось.

Девочка — настоящая принцесса

-В соцсетях мы общаемся до сих пор. У нас остались хорошие отношения. Они не прячутся и не скрываются от меня. Договор договором, что никаких имен и все такое. А мы общаемся. От меня ничего не скрывают. Делимся фотографиями. Малышка уже выросла. Очень похожа на маму. Родители ее обожают. У нее есть все. Какие-то замки, игрушки. Принцесса!

Опыт второй

Так как жилье не было приобретено, Светлана еще раз решила вступить в программу по суррогатному материнству. Зная, что искать биородителей придется долго, занялась этим спустя полгода после родов. Но желающие нашлись на удивление быстро. Нужно было подождать, когда пройдет год после родов. И будущие родители ждали Светлану. Пока суд да дело, она прошла обследование. И в положенное время ей сделали перенос эмбриона. Получилось с первого раза.

-Жили они далеко. И если первые родители приезжали, чтобы пройти со с мной вместе УЗИ, то эти следили за моей беременностью дистанционно.

Гонорар будущие родители предложили Светлане такой же, как и в предыдущем случае. Только ежемесячное пособие было немного поменьше. Чтобы не потерять работу, суррогатная мама убедила их, что ее трудовая деятельность никак не повлияет на ход беременности.

В июне 2015 года родился мальчик.

-С ними я не общаюсь. У них такая работа, что толком нет дома. Постоянно в разных городах. Нет, работа хорошая, всегда предоставляется служебное жилье. В итоге, после рождения ребенка они уехали за границу. И все. Ничего о них больше не знаю. Что интересно, возраст супругов был один в один, как у предыдущей пары. Я не могу ничего сказать о них. Биомама приехала в Новосибирск за пару недель до родов. И пока я лежала после родов три дня в больнице, она постоянно навещала меня и приносила фрукты и вкусняшки.

В этот раз мечта Светланы сбылась — они с мужем приобрели собственное жилье. Но только бердчанка на этом не успокоилась. Нужно было зарабатывать деньги на ремонт и все необходимые постройки на своей усадьбе. Решила так, что если найдет биородителей, то в последний раз станет суррогатной матерью. Ей было 34 года. Чтобы войти в программу, оставался всего один год.

Опыт третий

Судьба распорядилась так, что будущие родители нашлись очень быстро после того, как Светлана подала объявление.

-Мне было проще найти биородителей, потому что сурмамам с опытом больше доверяют. Тем более, когда опыт положительный. Ребенок родился в срок.

К ней обратилась молодая пара. Супруги были немного младше самой Светланы. В этот раз Светлана ездила к репродуктологу в город, где жили будущие родители.

-Получилось с третьего раза. Последний перенос сделали за месяц до моего 35-летия. Была двойня. Беременность далась тяжелее. Был страх, что будет кесарево сечение. И перед родами детки легли вальтом. Они попросились на свет немного раньше. Было около 37 недель, вес был небольшой. Первой родилась девочка. И когда это произошло, то врачи решили, что мальчик может родиться без кесарева сечения. Двойня появилась на свет в 2018 году.

К биородителям Светлана переехала за несколько недель до родов. Ей предложили на выбор либо жить вместе с ними, либо на съемной квартире. А так как за время беременности с родителями у Светланы сложились очень хорошие отношения, можно сказать, что они подружились, бердчанка осталась жить вместе с ними. Биомама все время до родов ухаживала за ней.

-Я видела, что она очень хотела, чтобы я рядышком была. Чтобы она и готовила, и убирала. А я отдыхала. Выделили мне отдельную комнату. Все замечательно. Мы общаемся до сих пор. Созваниваемся, переписываемся. Их нет в соцсетях. Люди занятые. Мамочка без проблем высылает мне фотографии. Мы очень подружились и созваниваемся практически каждый день.

Светлана призналась, что в третий раз, когда собиралась стать суррогатной матерью, ею двигали не только меркантильные интересы.

-Если я могу, у меня есть здоровье, то я должна была помочь другим людям.

Вынашивание двойняшек принесло в семейный бюджет 1,3 млн рублей. На эти деньги супруги построили баню, приобрели еще одну небольшую машину. Остальные деньги пошли на ремонт.

Где твой ребенок?

Все три раза Светлана старательно скрывала свою беременность. Из дома почти не выходила. Только вечером. И то сразу прыгала в машину, и они с мужем уезжали подальше, чтобы прогуляться. И все равно в интересном положении ее увидела соседка. Случайно.

-И начинается потом: «Ой, я тебя как-то раз видела беременной. Где ребенок?». И вот эти нетактичные вопросы: что случилось? И начинается, будто в глазах ищет, где-то я его оставила. Тут, конечно, приходится, мягко так врать: неудачные роды, так сложилось. Тактично не со всеми получается, потому что все эти нетактичные люди продолжают спрашивать: а что случилось, а почему? Не хочется же наговаривать на здоровых живых детей, что с ними случилось что-то плохое.

Светлана и скрывала свои беременности только потому, что знала, что многие ее не поймут и осудят.

-Люди говорят: вот, продала своего ребенка, совершенно не понимая, что это был эмбрион чужих людей.

А что во всем мире?

Во многих европейских странах суррогатное материнство строго запрещено, пишут на topmedclinic.com. Например, во Франции, Китае, Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии.

В Германии законодательно пресекают любую попутку суррогатного материнства. Ответственность за данное «преступление» лежит на докторе.

В Канаде соглашение о суррогатном материнстве не действительно, но запрет на процедуру не введен. Закон не защищает прав генетических родителей.

Великобритания допускает данную процедуру, но без какого-либо гонорара, предполагается оплата только медицинских расходов.

В Дании и Венгрии быть суррогатной мамой может только родственница.

В Нидерландах суррогатное материнство за вознаграждение запрещено.

Израиль допускает суррогатное материнство для гетеросексуальных пар, одно из главных условий в выборе суррогатной матери является родство с генетическими родителями и общая религия.

На Украине в Грузии суррматеринство разрешено, и четко прописано юридически. У суррогатной мамы нет никаких прав на рожденного ребенка.

В Беларуси суррогатное материнство законно. Предусмотрено вознаграждение. Юридически силу имеет предварительно подписанный договор. Суррогатной маме выплачивается пособие по родам, но никаких прав на ребенка нет. Новорожденного обязаны отдать генетическим родителям.

В России преимущественное право на ребенка у суррогатной матери перед генетической.

«Онлайн-магазин младенцев»

Украинский уполномоченный по правам детей Николай Кулеба предложил запретить иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства, сообщила 1 июня lenta.ru со ссылкой на «112 Украина». По его словам, большинство детей, которые были рождены от суррогатных матерей, вывозятся за границу. Он подчеркнул, что во многих странах мира суррогатное материнство запрещено, поскольку в таком случае ребенок становится товаром.

14 мая сообщалось, что историей о содержании в отеле полусотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовалась прокуратура. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала правоохранителей и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу. После этого Кулеба назвал Украину «онлайн-магазином младенцев».

Если вы прибегали к услугам суррогатной матери и хотите рассказать свою историю, звоните по телефону 8 (383-41) 3-00-10, пишите на bkurer@mail.ru.