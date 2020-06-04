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Иди домой: на прием к врачу отказала записать пациента сотрудник регистратуры в поликлинике Бердска

22:34 04.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 1979 году депутаты обсуждали жалобы бердчан по плохой работе регистратур и невнимательному отношению со стороны медработников.

Иди домой: на прием к врачу отказала записать пациента сотрудник регистратуры в поликлинике Бердска
Больницу в Микрорайоне построили в 70-е годы

В отделе архивной службы Бердска хранятся документы с сессии горсовета депутатов, где можно почерпнуть интересную информацию о жизни и развитии города. На февральской сессии горсовета депутатов в 1979 году обсуждались достижения и проблемы бердской медицины.

Вот что говорится в документе:

«В настоящее время в городе имеется 850 больничных коек для лечения стационарных больных всех профилей, пять поликлиник и три диспансера. Сдан в эксплуатацию новый больничный комплекс в Микрорайоне со стационаром на 200 коек и поликлиника на 500 посещений в смену, открыт филиал детской поликлиники и молочная кухня. Эти новые учреждения оснащены современным медицинским оборудованием, в них созданы все условия.

В прошлом году медицинскими работниками достигнуты неплохие результаты в решении поставленных задач по улучшению культуры качества медицинского обслуживания. Снижена общая и детская смертность — этот показатель у нас вдвое ниже среднеобластного. Улучшилась профилактическая работа среди населения. Неплохо поставлена работа по диспансеризации выявленных больных, их наблюдению и лечению. Значительно снижена инфекционная заболеваемость, особенно острыми кишечными заболеваниями.

Вместе с тем в медицинских учреждениях имеются упущения и недостатки. В работе поликлиник отмечается низкая организация работы регистратур. Имелись случаи отказа в приеме к некоторым специалистам, а иногда не совсем внимательного отношения со стороны медицинских работников.

Остается высокой заболеваемость трудящихся с временной утратой трудоспособности на некоторых предприятиях города, что требует особой заботы и внимания со стороны руководителей предприятий».

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От редакции

Отношение к пациентам изменилось?

Аноним, 04 июня 2020 09:46
НВР:
Нет.
Аноним, 04 июня 2020 10:15
Эти тетки сидят там с 1979года
Бердчанка, 04 июня 2020 23:32
В регистратуре не берут трубку.По номеру 124 записи нет.Как получить препараты астматику ???

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