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Задержали начальник цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» из-за розлива 17 тыс. тонн нефти в реки и озера Красноярского края

13:00 04.06.2020 Фото: pixabay.com
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Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарная (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Задержали начальник цеха ТЭЦ 3 АО НТЭК из за розлива 17 тыс. тонн нефти в реки и озера Красноярского края
Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

29 мая 2020 года в Норильске Красноярского края в 12 часов 55 минут произошел разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3, эксплуатируемой АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (обеспечивает электроэнергией, теплом и водой предприятия и учреждения, расположенные на территории Норильского промышленного района; городов Дудинки и Игарки; поселков Светлогорска и Снежногорска).

Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарная (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехал прокурор Норильска для координации действий правоохранительных органов. Одновременно прокуратурой с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, территориального управления Росрыболовства оперативно организована проверка с целью установления причин происшествия, ликвидации его последствий, а также определения ущерба, причиненного окружающей среде. С участием прокурора совершен облет территории, подвергшейся техногенному воздействию.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

31 мая и.о. прокурора Красноярского края принял участие в заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. По ее результатам был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

Органами прокуратуры ведется ежедневный мониторинг ситуации, проверочные мероприятия продолжаются.

2 июня под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина состоялось оперативное совещание, на котором были внесены предложения по организации дальнейших мероприятий с целью ликвидации и минимизации последствий ЧП.

По поручению Президента Российской Федерации ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Источник: genproc.gov.ru

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