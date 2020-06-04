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Экстремально огромное загрязнение рек нашли в Новосибирской области. В Берди тоже

12:15 04.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каргат, Плющиха, Ельцовка 1, Нижняя Ельцовка, Бердь и Тула — по данным на начало 2020 года, в этих водных объектах зафиксировано превышение ионов марганца в десятки раз.

Экстремально огромное загрязнение рек нашли в Новосибирской области. В Берди тоже
Малые реки Новосибирской области: Каргат, Плющиха, Ельцовка 1, Нижняя Ельцовка, Бердь и Тула пострадали от экстремально высокого загрязнения

Малые реки Новосибирской области: Каргат, Плющиха, Ельцовка 1, Нижняя Ельцовка, Бердь и Тула пострадали от экстремально высокого загрязнения. Так, по данным на начало 2020 года, в этих водных объектах зафиксировано превышение ионов марганца в десятки раз. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

Как сообщили РБК Новосибирск в Минприроды региона, чтобы выяснить, причину загрязнения в апреле 2020 года было проведено исследование воды на наличие марганца. Аккредитованная лаборатория взяла пробы, которые были отобраны с условием отсутствия выше по течению объектов хозяйственной деятельности.

«По результатам исследований было выявлено превышение предельно допустимых концентраций марганца от 4 до 67 раз. Полученные результаты свидетельствуют о природном происхождении марганца в указанных выше реках», — рассказали в Минприроды.

Владимир Кириллов, кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук подтвердил, что территория водосборного бассейна Оби по сравнению с другими бассейнами Евразии имеет повышенную концентрацию марганца в почвах. Реки вымывают эти частицы, в итоге фиксируется превышение ПДК.

«Теоретически предприятия также могут загрязнять реки, — рассказывает Кириллов. — Но в этом случае марганец окажется последним из загрязняющих веществ, которые сбрасывают предприятия. Поэтому справедливо, что его относят к аномалии нашей территории».

По словам ученого, при попадании в питьевую воду, марганец ухудшает ее качество. Он окисляется, и эти окиси оседают в трубопроводах. Специалисты знают об этой особенности и при подготовке воды это учитывают: например, в Академгородке при строительстве очистных сооружений был установлен специальный блок, где марганец окисляется и выпадает в осадок.

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От редакции

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Аноним, 04 июня 2020 12:22
"...например, в Академгородке при строительстве очистных сооружений был установлен специальный блок, где марганец окисляется и выпадает в осадок"
А что в Бердске???

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