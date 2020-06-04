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«Мы скоро завшивим!»: Начинают вонять без горячей воды 10 дней жители ул. Кирова Бердска

12:00 04.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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На ул. Пушкина и Кирова КУБ меняет 500-ю магистральную трубу. Горячую воду дали на неделю раньше срока в центре города, но эти улицы до сих пор в ожидании.

Мы скоро завшивим!: Начинают вонять без горячей воды 10 дней жители ул. Кирова Бердска
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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились с жалобами жители ул. Кирова — они не могут дождаться горячей воды. Напомним, дали горячую воду на неделю раньше во всех домах в центре Бердска с 28 мая. Однако горячей воды не будет в домах по ул. Пушкина и ул. Кирова. На 20-метровом участке меняют трубу. Обещали, что жителям придется подождать до 1 июня. Но 4 июня воды так и нет.

— Уважаемая редакция, у нас нет горячей воды в Бердске на ул. Кирова уже десять дней! Вы совсем забыли написать, когда дадут горячую воду на улицу Кирова? КБУ ждёт, когда от нас начнёт вонять и мы все завшивим? — отмечают бердчане.

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов сказал «Курьер. Среда. Бердск», что он ничего не знает про воду на Кирова.

Тогда как его заместитель Александр Алексеенко разъяснил, что до сих пор идут гидравлические испытания. Идут они в рамках объявленных сроков — с 24 мая. Горожане были предупреждены в объявлениях, что испытания будут идти 2 недели.

— Мы меняем на ул. Пушкина и Кирова 500-ю трубу магистральную. Планируем закончить к понедельнику. К 8 июня постараемся дать горячую воду, — отметил Александр Алексеевич 4 июня.

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