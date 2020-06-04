Ритуалы и обряды на замужество в Русальную неделю с 4 июня 2020 года

Наши предки действительно считали, что если дама желает, чтобы ее будущий супруг наконец встретился с ней, то ее близкая подруга должна была в этот праздничный период изготовить огромный венок из трав, а также вплести в него носовой платок понравившегося парня.

4 июня начинается волшебная русальная неделя

Зелёными святками принято называть седмицу, которая олицетворяет начало полноценного летнего периода. Славяне считали эту седмицу мистической, в это время народ выполнял различные ритуалы, гадал на будущее. В этом материале вы узнаете о том, когда начинается эта волшебная неделя и какие у этого праздничного события обряды и история.

Ритуалы и обряды в Русальную неделю

В народе был один распространенный способ для гадания. Ранним утром в четверг все незамужние представительницы слабого пола пекут пирожки с мясом, тогда как в полночь их нужно сбросить в водоемы. Говорят, что таким поступком девушка дает понять русалке, что хорошо к ней относится, после этого дама просит у обитательницы морей послать ей супруга. Необходимо трижды повторить вот этот текст:

«Ах, кручинится девица красная, утомилась я жить без суженого, любимого. Мавонька, русалонька, призови судьбу мою, чтобы сердечко не томилось, чтоб ко мне он тянулся, чтобы мы друг друга увидали и свадебку сыграли».

В народе считали, что если дама проведет такой ритуал, то в течение месяца она найдет своего возлюбленного. Зачастую молодые люди пользовались таким обрядов, заменив некоторые слова в заговоре: «кручинится девица красная» — «кручинится молодец» и т.д.

Наши предки действительно считали, что если дама желает, чтобы ее будущий супруг наконец встретился с ней, то ее близкая подруга должна была в этот праздничный период изготовить огромный венок из трав, а также вплести в него носовой платок понравившегося парня. После этого дама, которая желает выйти замуж, должна надеть его на себя и ровно в полночь выйти на берег водоема. Венок опускали на воду, а дама должна была говорить следующие строки:

«Веночек, веночек, рученьками подруженьки моей ты сделан, да на радость мне она тебя дала. Ты плыви венок, плыви, да любимого моего покличь, чтобы с ним сели в этом году рядышком, да свадебку сыграли».

Источник: Пронедра