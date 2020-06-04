Мистическая русальная неделя началась 4 июня 2020 года: В этот день запрещается шить, мыть, стирать, надо держаться от воды как можно дальше

Если контактировать с водой сегодня, можно утонуть или встретить утопленника. Напомним еще раз, что нельзя заниматься физическим трудом в этот священный день и во время всего праздничного периода.

Зеленые святки являются олицетворением расцвета природа, именно в это время трава становится зеленее

Зелёными святками принято называть седмицу, которая олицетворяет начало полноценного летнего периода. Славяне считали эту седмицу мистической, в это время народ выполнял различные ритуалы, гадал на будущее. В этом материале вы узнаете о том, когда начинается эта волшебная неделя и какие у этого праздничного события обряды и история.

Зелёные святки 4 июня 2020 года, или Русальная неделя, история

Если верить древним рукописям, то дни Зеленых святок у наших предков начинались на Русалии — обрядовое торжество, во время которого проводят русалок. Зеленые святки являются олицетворением расцвета природа, именно в это время трава становится зеленее, а деревья вокруг начинают усиленно расти и начинается настоящий летний сезон. Славяне в это мистическое время украшают свои дома и дворы пучками трав, зеленью и ветками других деревьев, это своего рода традиция.

Когда на Руси окончательно утвердилось христианство, древнее торжество начали связывать с Троицей и справляли на седьмой неделе после Пасхи. Как и раньше, в современно мире у этого праздничного события нет стабильной даты. Однако, как правило, Зеленые святки приходятся на Духов день, но бывают и другие варианты.

Обряды и ритуалы, которые славяне выполняют на Русальной неделе, были призваны вызвать дождь, который поможет обеспечить хороший урожай. Наши предки всегда поклонялись силам матери-природы, которая всегда предоставляла очень ценные подарки. Известно, что во время праздничного периода народ выполнял ритуал под названием «клечание». В это время наши предки выражали свое почтение природе. Говорят, что раньше хозяин жилища срезал ветки с деревьев, а хозяйка набирает отдельно несколько цветов и трав. Эти цветы и травы украшают жилище, они являются символами уважения к природе. Во дворе люди устанавливали высокие жерди, которые также были украшены цветами и травами. Молодые люди водили вокруг этих сооружений хороводы.

Славяне в этот чудесный и удивительный период просили своих детей выполнить популярный обряд состригания волос. Народ верил, что если состричь кудри, то волосы в кратчайшие сроки отрастут и станут более густыми, крепкими и здоровыми. Представители духовенства пытались запретить этот обряд, однако никто не стал слушать священнослужителей, в итоге он был утвержден официально.

Даже в современном мире сохранился обряд украшения домов зелеными растениями, он так и называется — клечание. Если верить легендам, то в это время души наших предков отдыхали и приходили проведать своих потомков. Цветы и трава были для них словно освещенной тропинкой.

Традиции и обычаи

Во время данного праздничного события юных представительниц слабого пола принимали в компанию взрослых дам, проводились обряды кумления — женских посиделок. Дамы учили друг дружку гадать на суженого. Было множество обрядов, которые так или иначе связаны с березой, их проводят даже сейчас. Берёзу считали символом неисчерпаемого источника жизненных сил. Вокруг этого дивного дерева люди водили хороводы, а также проводили обряды, которые направлены на хороший и богатый урожай. На березе народ завивал венок, который спустя три дня необходимо было расплести. Представительницы слабого пола также наряжали дерево лентами и бусами из различных полевых цветов.

После обеда люди отправлялись на сельское кладбище. В это время народ украшал могилы умерших предков ветками березы и устраивал поминальный обед. Эта традиция также сохранилась до наших времен. Это единственное торжество, во время которого можно заказать панихиду по «заложному» покойнику, которого представители духовенства отказались отпевать при похоронах.

Приметы

Наши предки считали, что в этот день запрещается шить, а также планировать тяжелую работу и ходить в лес в одиночку. Запрещалось также мыть, стирать, купаться и вообще нужно было держаться как можно дальше от воды. Если контактировать с водой, можно утонуть или встретить утопленника. В этот день также можно сеять ячмень, в таком случае он даст богатый урожай. Напомним еще раз, что нельзя заниматься физическим трудом в этот священный день и во время всего праздничного периода.

Источник: Пронедра