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Как насиловал и убивал 6-летнюю девочку на рыбалке, рассказал на видео убийца в СК Крыма

12:30 04.06.2020 Фото: crim.sledcom.ru
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39-летний мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Он задержан.

Как насиловал и убивал 6 летнюю девочку на рыбалке, рассказал на видео убийца в СК Крыма
Установлено, что 39-летний мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 39-летнему жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в совершении изнасилования 6-летней девочки, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132, п.«в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, поздним вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее 6-летней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, оставил дочку без надлежащего присмотра, в результате этого ребенок пропал без вести. Днем 1 июня 2020 года тело ребенка было обнаружено на дне Северо-крымского канала — недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий установлена причастность к совершению преступления в отношении девочки 39-летнего жителя поселка Ленино, который являлся близким другом семьи. Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении нее преступления сексуального характера. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, в результате этого наступила ее смерть от утопления.

Следователями-криминалистами и экспертами управления криминалистики Главного следственного управления, следователями Ленинского следственного отдела во взаимодействии с коллегами из МВД проведена тщательная работа по оперативному установление лица, причастного к совершению жестокого преступления. Обстоятельства подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными, в том числе – с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Мужчина был задержан. В ходе допроса он дал следователям признательные показания, признав вину в полном объеме, а в рамках проведенного следственного эксперимента на местности – рассказал и показал, как совершал преступления.

Установлено, что 39-летний мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, последний раз освободился из колонии в мае 2019 года.

Ранее в отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ), он задержан.

В настоящее время следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении жителя поселка Ленино, совершившем преступление в отношении ребенка, и отца девочки, оставившего дочь в опасной ситуации, меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России и руководства Главного следственного управления.

Источник: crim.sledcom.ru

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