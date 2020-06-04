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Плюс 104 зараженных COVID-19 за сутки на 4 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 226 человек

12:12 04.06.2020 Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Плюс 104 зараженных COVID 19 за сутки на 4 июня в Новосибирской области. Всего больны 3 226 человек
Масочный режим спасает жителей региона от коронавируса

По данным оперативного штаба на утро 4 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 случая заражения COVID-19. 27 пациентов выздоровели. 2 пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.

Всего в регионе выявлено 3226 случаев коронавирусной инфекции. В том числе инфицирован 191 ребенок. 1262 человека выздоровели, 36 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 67 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 520.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области сделано 125 010 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 318 жителей региона, 18 563 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 657 случаев ОРВИ, госпитализированы 19 пациентов.

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От редакции

Носите маски?

Аноним, 04 июня 2020 12:25
НВР:
На работе и в транспорте и в магазинах. На улице не ношу

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