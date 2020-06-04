11 землятресений в день зафиксировали на Йеллоустонском вулкане. Когда начнется извержение и придет «ядерная зима»?

Единственный разумный выход в случае извержения Йеллоустонского вулкана — это убегать с континента. Никаких способов и шансов предотвратить или хотя бы замедлить извержение Йеллоустоуна у человечества на сегодняшний день нет.

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что 29 мая было зарегистрировано 11 толчков

Йеллоустонский вулкан давно у всех на слуху. О нем снимают фильмы-катастрофы, вокруг него ходит множество опасений и догадок. Вулкан, в свою очередь, подогревает к себе интерес, время от времени устраивая на своей территории землетрясения или выбрасывая горячие фонтаны из гейзеров.

Землетрясения с каждым месяцем все учащаются, но 29 мая 2020 года Йеллоустоун прямо-таки установил рекорд, устроив около десятка землетрясений за сутки.

Землетрясения на территории Йеллоустонской кальдеры

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что 29 мая было зарегистрировано 11 толчков, а магнитуда сильнейших из них достигала 3,1.

К примеру, за весь май ученые зафиксировали 35 подземных толчков, магнитуда которых составляла от 1,6 до 3,1.

Территория Йеллоустонского вулкана считается одной из наиболее сейсмически активных в Америке, каждый год в этой зоне насчитывается от 700 до 3000 землетрясений, и их число ежегодно увеличивается.

Под Йеллоустонской кальдерой находится мантийный шлейф: схожая с дымоходом структура, достигающая тысячи километров в глубину до границы ядра и мантии нашей планеты.

Когда будет извержение Йеллоустонского вулкана

Профессор геологии в Портлендском государственном университете Скотт Бернс считает, что такие частые землетрясения на территории вулкана свидетельствуют о том, что магма и газы под поверхностью движутся наверх.

В то же время профессор геологии из Университета Юты Джейми Фарелл полагает, что это просто часть естественного цикла Йеллоустонской кальдеры:

«Такие частые подземные толчки часто фиксируются на территории Йеллоустонского вулкана. Это совершенно не означает, что они связаны с поднимающейся магмой».

Стоит отметить, что внезапное извержение вулкана Ледж Гезмер, второго по размеру в бассейне Норрис Гейзер, тоже сопровождалось рядом землетрясений. Ледж Гейзер считался спящим вулканом на протяжение трех лет, вплоть до 28 апреля.

Ученые внимательно исследуют поведение гейзеров с целью определения, связано ли усиление их активности с вероятным извержением Йеллоустона. В случае такой катастрофы 87 тысяч человек окажутся обреченными на гибель, а две трети Соединенных Штатов Америки сделаются необитаемыми.

Выброс большого количества пепла в атмосферу Земли ограничит доступ солнечным лучей и изменит климат на планете, создав так называемую «ядерную зиму».

Эксперты признают, что Йеллоустонский вулкан можно назвать одним из самых крупных потенциальных катастроф природного характера. Супервулкан считается активным, и за ним пристально наблюдают.

Доктор Ежи Заба из Силезского польского университета полагает, что в случае извержения Йеллоустонского вулкана климат на нашей планете может радикально измениться:

«Я уверен, что извержение Йеллоустоуна будет не менее масштабным, чем то, которое случилось 640 тысяч лет назад. Большая часть Соединенных Штатов Америки будет уничтожена. Пепел и магма, которые будет извергать вулкан, накроют землю в радиусе 500 километров слоем в метр толщиной. Выбросы пепла, газов и окиси серы поспособствуют существенному похолоданию. Окись серы создаст вокруг Земли тоненькую завесу серной кислоты, которая заблокирует доступ солнечных лучей к нашей планете. И это продлится несколько лет. От голода, который наступит вследствие изменения климатических условий, погибнут приблизительно 5 миллиардов человек по всей планете».

Эксперт добавляет, что единственный разумный выход в случае извержения Йеллоустонского вулкана — это убегать с континента. Никаких способов и шансов предотвратить или хотя бы замедлить извержение Йеллоустоуна у человечества на сегодняшний день нет:

«Единственным решением останется эвакуироваться с североамериканского континента. Но эвакуировать целую нацию, и довольно большую, не представляется возможным».

Ученые не знают, когда именно произойдет следующее извержение Йеллоустонского супервулкана. За последние 36 миллионов лет вулкан извергался примерно 42 раза, реже одного раза за миллион лет.

Источник: Пронедра