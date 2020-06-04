«Снять трусы!»: Сон голышом способствует похудению

Для людей, которые хотят привести свой вес в норму, специалисты из Национального института здоровья в США рекомендуют спать ночью без одежды.

Кроме похудения сон голышом приносит много другой пользы

“Сон без пижамы оказывает положительное влияние на обменные процессы в организме. Связано это с тем, что организму нужно согреть тело во время сна, и по этой причине происходит расход большего количества энергии. Наличие более активных обменных процессов приводит к замещению белого жира на бурый. Такой процесс и приводит к похудению”, – заявили американские исследователи.

Свои слова они подтвердили данными результатов исследования, проведённого с участием группы добровольцев. Одна группа участников должна была спать голышом, а другая – в привычной для них одежде для сна. На протяжении нескольких дней учёные вели наблюдение с помощью специальных мониторов за изменениями, происходящими в организмах участников. Исследование показало, что обменные процессы ускорялись на 10% у добровольцев, которые спали голыми, что и приводило к снижению веса.

Источник: med-heal