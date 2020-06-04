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Интрига: кто займет кресло директора КБУ, не рассказывает мэр Бердска

12:48 04.06.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор КБУ Владимир Воспанчук работает до 5 июня. Он утверждает, что у него нет информации, кто заменит его. Признается, что по должности скучать не будет.

Интрига: кто займет кресло директора КБУ, не рассказывает мэр Бердска
Шестернин занимает должность мэра Бердска с 2015 года

Кто займет должность начальника Комбината бытовых услуг -главной коммунальной организации Бердска? На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответил мэр города Евгений Шестернин.

— Скажу, когда подпишу документы. Это будет в понедельник, — отметил Евгений Анатольевич 4 июня.

Напомним, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал его. Он работает до 5 июня.

Сегодня в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Воспанчук отметил, что по самой должности скучать не будет.

— Будут скучать по людям. Мы стали семьей. В коллективе работают уважаемые мной люди, — отметил Владимир Викторович 4 июня.

Кто по мнению Владимира Воспанчука должен занять его место?

— Это должен быть человек с ответственностью за то, что он делает, за свой коллектив, за своих людей, — сказал Владимир.

При этом утверждает, что у него нет информации кто станет руководить КБУ. Хотя на прошлой неделе отмечал, что передает дела. Теперь Владимир Викторович вернется в бизнес- его сфера деятельности — строительство.

Как только станет известно, кто займет кресло директора КБУ, мы опубликуем информацию. Читайте продолжение в ближайшее время.

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Важно, кто будет директором КБУ?

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