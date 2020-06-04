Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период

Помните, что в этот период формируется ваш жизненный цикл на последующие 18 лет. Будьте внимательны к себе и бережны, как будто носите под сердцем ребенка и этот ребенок — вы.

Нельзя находиться в массовых скоплениях людей, особенно в дни затмений

Известная телеведущая Ирена Понарошку, называющая себя «Зеленой богиней» дала свои рекомендации, как пережить мистический коридор лунных затмений в июне 2020.

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ 2020 🌑

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Итак, что такое коридор затмений? Он начнется 5 июня с лунного затмения. 21 июня, в день летнего солнцестояния, случится кольцевое солнечное затмение. И завершится полутеневым лунным затмением 5 июля.Можно считать, что нас уже засосало в этот коридор. Может ощущаться повышенная конфликтность, агрессивность, бескомпромиссность. Мир может казаться черно/белым, кругом мерещиться враги, а во дворе котёнка Гава будут подстерегать неприятности.Но! Надо помнить, что мы сами выбираем, в какой ветке реальности существовать! Поэтому с сегодняшнего дня особенно тщательно фильтруйте входящие потоки информации! Отписывайтесь от всех, кто сеет в сердце страх! Сводите к минимуму общение с негативными типами.ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ:✨ Давать и брать в долг✨ Находиться в массовых скоплениях людей, особенно в дни затмений✨ Говорить о ком-либо плохо, осуждать, сплетничать✨ Совершать любое насилие: словесное, психологическое, физическое✨ Судьбоносные решения, мероприятия, сделки, переговоры лучше отложить до середины июляЧТО ДЕЛАТЬ:💫 Избавляться от старых и ненужных вещей и людей (только если уверены, что их нельзя повторно использовать — в период затмений люди «отваливаются» насовсем – проверено на личном опыте)💫 Делать подарки (в том числе СЕБЕ!), пожертвования, волонтёрить и бескорыстить💫 Кормить птиц, белочек и бездомных животных💫 Отпускать обиды, прощать обидчиков💫 Избавляться от чувства вины💫 Проводить очищение организма, изгонять глистов, балансировать рацион питания, приводить тело в желаемую форму💫 Благодарить, благодарить и снова благодарить — за всё, что у вас было и естьПомните, что в этот период формируется ваш жизненный цикл на последующие 18 лет. Будьте внимательны к себе и бережны, как будто носите под сердцем ребенка и этот ребенок — вы. Основная ваша задача в этот месяц — излучать спокойствие, радость и есть черешню!