Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период

Известная телеведущая Ирена Понарошку, называющая себя «Зеленой богиней» дала свои рекомендации, как пережить мистический коридор лунных затмений в июне 2020.
КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ 2020 🌑
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Итак, что такое коридор затмений? Он начнется 5 июня с лунного затмения. 21 июня, в день летнего солнцестояния, случится кольцевое солнечное затмение. И завершится полутеневым лунным затмением 5 июля.
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Можно считать, что нас уже засосало в этот коридор. Может ощущаться повышенная конфликтность, агрессивность, бескомпромиссность. Мир может казаться черно/белым, кругом мерещиться враги, а во дворе котёнка Гава будут подстерегать неприятности.
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Но! Надо помнить, что мы сами выбираем, в какой ветке реальности существовать! Поэтому с сегодняшнего дня особенно тщательно фильтруйте входящие потоки информации! Отписывайтесь от всех, кто сеет в сердце страх! Сводите к минимуму общение с негативными типами.
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✨ Давать и брать в долг
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✨ Находиться в массовых скоплениях людей, особенно в дни затмений
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✨ Говорить о ком-либо плохо, осуждать, сплетничать
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✨ Судьбоносные решения, мероприятия, сделки, переговоры лучше отложить до середины июля
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ЧТО ДЕЛАТЬ:
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💫 Избавляться от старых и ненужных вещей и людей (только если уверены, что их нельзя повторно использовать — в период затмений люди «отваливаются» насовсем – проверено на личном опыте)
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💫 Кормить птиц, белочек и бездомных животных
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💫 Отпускать обиды, прощать обидчиков
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💫 Избавляться от чувства вины
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💫 Благодарить, благодарить и снова благодарить — за всё, что у вас было и есть
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Помните, что в этот период формируется ваш жизненный цикл на последующие 18 лет. Будьте внимательны к себе и бережны, как будто носите под сердцем ребенка и этот ребенок — вы. Основная ваша задача в этот месяц — излучать спокойствие, радость и есть черешню!