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Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период

13:00 04.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/irenaponaroshku/?hl=ru
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Помните, что в этот период формируется ваш жизненный цикл на последующие 18 лет. Будьте внимательны к себе и бережны, как будто носите под сердцем ребенка и этот ребенок — вы.

Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период
Нельзя находиться в массовых скоплениях людей, особенно в дни затмений

Известная телеведущая Ирена Понарошку, называющая себя «Зеленой богиней» дала свои рекомендации, как пережить мистический коридор лунных затмений в июне 2020.

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ 2020 🌑

Как пройти через коридор затмений и не наступить впотьмах на астральные грабли!

Итак, что такое коридор затмений? Он начнется 5 июня с лунного затмения. 21 июня, в день летнего солнцестояния, случится кольцевое солнечное затмение. И завершится полутеневым лунным затмением 5 июля.

Можно считать, что нас уже засосало в этот коридор. Может ощущаться повышенная конфликтность, агрессивность, бескомпромиссность. Мир может казаться черно/белым, кругом мерещиться враги, а во дворе котёнка Гава будут подстерегать неприятности.

Но! Надо помнить, что мы сами выбираем, в какой ветке реальности существовать! Поэтому с сегодняшнего дня особенно тщательно фильтруйте входящие потоки информации! Отписывайтесь от всех, кто сеет в сердце страх! Сводите к минимуму общение с негативными типами.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ:

✨ Давать и брать в долг

✨ Находиться в массовых скоплениях людей, особенно в дни затмений

✨ Говорить о ком-либо плохо, осуждать, сплетничать

✨ Совершать любое насилие: словесное, психологическое, физическое

✨ Судьбоносные решения, мероприятия, сделки, переговоры лучше отложить до середины июля

ЧТО ДЕЛАТЬ:

💫 Избавляться от старых и ненужных вещей и людей (только если уверены, что их нельзя повторно использовать — в период затмений люди «отваливаются» насовсем – проверено на личном опыте)

💫 Делать подарки (в том числе СЕБЕ!), пожертвования, волонтёрить и бескорыстить

💫 Кормить птиц, белочек и бездомных животных

💫 Отпускать обиды, прощать обидчиков

💫 Избавляться от чувства вины

💫 Проводить очищение организма, изгонять глистов, балансировать рацион питания, приводить тело в желаемую форму

💫 Благодарить, благодарить и снова благодарить — за всё, что у вас было и есть

Помните, что в этот период формируется ваш жизненный цикл на последующие 18 лет. Будьте внимательны к себе и бережны, как будто носите под сердцем ребенка и этот ребенок — вы. Основная ваша задача в этот месяц — излучать спокойствие, радость и есть черешню!

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