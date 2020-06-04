Всего лишь две дамы приходится на 100 мужчин-крановщиков. С праздником!

4 июня отмечают День крановщика (День машиниста крана). Этот неофициальный праздник отмечается в России с 2014 года.

Краны также применяются в портах, на заводах, больших грузовых складах и др.

Международный день невинных детей — жертв агрессии.

Установлен на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу в августе 1982 года в связи с бомбардировкой Израилем жилых кварталов Бейрута 4 июня 1982 года.

День крановщика (День машиниста крана).

Этот неофициальный праздник отмечается в России с 2014 года. Без людей этой профессии и без такого механизма, как грузоподъемный кран сложно себе представить стройку. Краны также применяются в портах, на заводах, больших грузовых складах и др.

Крановщик — преимущественно мужская профессия: на 100 машинистов крана сильного пола приходится всего лишь две крановщицы-дамы.

28 лет назад (1992) Президент РФ Борис Ельцин подписал закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

Республика расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта. Ингушетия граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории республики проходит участок государственной границы России с Грузией.

Площадь Ингушетии составляет 3,6 тыс. кв. км (0,02% от территории РФ). Здесь проживают порядка 500 тысяч человек.

58 лет назад (1962) на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль».

Его сюжеты боролись с негативными явлениями в жизни страны: взяточничеством, пьянством, разгильдяйством, бюрократией и расхищением государственного имущества. «Каждый выстрел-сюжет «Фитиля» был стопроцентно снайперским», — рассказывал создатель киножурнала писатель Сергей Михалков.

Среди сценаристов «Фитиля» были известные сатирики: Семён Альтов, Аркадий Арканов, Михаил Жванецкий, Виктор Коклюшкин, Михаил Мишин и другие. Сюжеты снимали Леонид Гайдай, Леонид Быков, Георгий Данелия, Александр Митта, Никита Михалков и многие другие.

До 1995 года киножурнал показывали перед сеансами в кинотеатрах, затем с 2004 по 2008 год он выходил на телеканале «Россия».

Последний выпуск «Фитиля» был показан 3 августа 2008 года. Всего за 46 лет существования киножурнала появились 420 выпусков.

98 лет назад (1922) состоялось торжественное открытие Каширской ГРЭС имени Г.М. Кржижановского.

Строительство станции, которое было объявлено «делом государственной важности, имеющим оборонное значение», велось в рекордно короткие сроки. ГРЭС была возведена за три года.

В 1959 году Каширской электростанции было присвоено имя учёного-энергетика Глеба Максимилиановича Кржижановского.

98 лет назад (1922) вышел в свет первый номер журнала «Крокодила».

Инициатором его создания и первым главным редактором был Константин Еремеев. Первоначально журнал выходил как приложение к «Рабочей газете», которое бесплатно рассылалось подписчикам вместе с воскресными номерами. Но спустя несколько месяцев приложение «окрепло» и превратилось в целый журнал.

В «Крокодиле» печатались В. Маяковский, В. Катаев, М. Кольцов, И. Ильф, Е. Петров и др.

Журнал долгие годы был главным юмористическим изданием страны. К сожалению, из-за недостатка финансирования в 2000 году «Крокодил» пришлось закрыть. Предпринимались попытки возродить издание, но они не увенчались успехом.

104 года назад (1916) началась одна из крупнейших военных операций русских войск в ходе Первой мировой войны — Брусиловский прорыв.

Она была подготовлена и осуществлена под руководством главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала от кавалерии Алексея Брусилова.

В Юго-Западный фронт входили четыре армии: 8-я армия (командующий — генерал Алексей Каледин); 11-я армия (командующий — генерал Владимир Сахаров); 7-я армия (командующий — генерал Дмитрий Щербачев); 9-я армия (командующий — генерал Платон Лечицкий). Всего — 40 пехотных и 15 кавалерийских дивизий, 1 тысяча 770 лёгких и 168 тяжёлых орудий, 100 самолётов.

Группировка противника включала в себя армейские группы германского генерал-полковника Александра фон Линзингена, австрийских генерал-полковников Эдуарда фон Бём-Эрмоли и Карла фон Плянцер-Балтина, а также австро-венгерскую Южную армию под командованием германского генерал-лейтенанта Феликса фон Ботмера. Всего — 39 пехотных и 10 кавалерийских дивизий, 1300 легких и 545 тяжелых орудий.

Наступление русских войск началось по всему фронту около 5 часов утра 4 июня 1916 года после сильной артиллерийской подготовки.

В ходе боев, продолжавшихся до 13 августа, русские войска прорвали оборонительные укрепления австро-венгерской армии на фронте протяженностью 340 километров.

В ходе Брусиловского прорыва австро-венгерские и германские войска потеряли около 1,5 миллиона человек, из которых почти полмиллиона попали в плен. Потери русских войск составили около 500 тысяч человек, из них 62 тысячи — убитыми. Нашим войскам удалось захватить 500 орудий и огромное количество вооружения.

Брусиловский прорыв — единственное сражение Первой мировой войны, в названии которого фигурирует имя конкретного полководца.

154 года назад (1866) император Александр II утвердил устав Русского исторического общества.

Общество было основано в Санкт-Петербурге в марте 1866 года по инициативе известных отечественных историков, военных и государственных деятелей. Его первым председателем стал академик, член Государственного Совета князь Пётр Вяземский. В качестве почётного члена при обществе состоял будущий император Александр III. Спустя некоторое время организации было присвоено наименование «Императорское Русское историческое общество».

Русское историческое общество стало первым научно-историческим обществом, которое обратило внимание на ранее неизученные документы, касающиеся отечественной истории, преимущественно послепетровской эпохи. Отобранные материалы публиковались в «Сборниках Русского Исторического Общества». До 1917 года было издано 148 томов. Общество также выпустило «Русский биографический словарь».

После Октябрьской революции деятельность общества была запрещена.

В 2012 году Российское историческое общество было воссоздано. Сейчас в нем состоит более 60 организаций, открыто свыше 20 региональных отделений. Председатель общества — Сергей Нарышкин.

317 лет назад (1703) было заложено старейшее здание Санкт-Петербурга — Домик Петра I.

Сруб из тесаных сосновых бревен был возведён на месте указанном самим императором. На его крыше была установлена деревянная мортира и «пылающие» ядра, в знак того, что дом принадлежит «капитану бомбардирской роты», в таком звании Пётр I числился в армейских списках.

В документах того времени Домик назывался «Первоначальным дворцом» или «Красными хоромами».

Первая деревянная защитная галерея вокруг дома была возведена по указу Петра I в 1723 году, а в 1844 году она была заменена на каменную.

В 1930 году Домик Петра I стал музеем. В начале 2004 года он вошёл в состав Государственного Русского музея.

103 года назад (1917) в Колумбийском университете (США) состоялась первая церемония вручения Пулитцеровской премии.

Её первым лауреатом стал американский журналист Герберт Байярд Своуп за серию материалов в газете The New York World под названием «Изнутри Германской империи».

Пулитцеровская премия — престижная американская награда. Она учреждена согласно завещанию журналиста и издателя Джозефа Пулитцера. Премия вручается за выдающиеся достижения в области журналистики, литературного творчества, музыки и театра. С 2009 года премию стали вручать журналистам как за материалы, опубликованные в печатных изданиях, так и за публикации в интернете.

103 года назад (1917) Король Георг V учредил «превосходнейший» рыцарский орден Британской империи.

Его девиз — «За Бога и Империю». Им награждают тех, кто внес важный вклад в дело защиты отечества, но непосредственно в военных действиях не участвовал.

Орден имеет пять степеней достоинства: рыцарь или дама Большого Креста; рыцарь-командор или дама-командор; командор; офицер; кавалер.

Среди более 100 тысяч награжденных орденом есть и россияне. Это — виолончелист Мстислав Ростропович и актёр Василий Ливанов.

220 лет назад (1800) было завершено строительство Белого дома в Вашингтоне.

Постоянная рабочая резиденция президента США находится в самом центре города на Пенсильвания-авеню.

Участок для строительства выбрал первый президент США Джордж Вашингтон. Белый дом начали возводить в октябре 1792 года по проекту американского архитектора ирландского происхождения Джеймса Хобэна, а уже через восемь лет 2-й президент США Джон Адамс и его семья стали его первыми жителями.

Здание, облицованное белым вирджинским песчаником, в народе прозвали «Белым домом», в 1902 году Теодор Рузвельт официально закрепил это название за президентской резиденцией.

Площадь Белого Дома составляет около 7,2 гектаров. В нем 6 этажей (два из которых подвальные), 132 комнаты, 32 ванные комнаты, 147 окон, 412 дверей, 3 лифта, 7 лестниц. В основном здании расположены апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле XVIII и XIX веков. Все административные помещения располагаются в западном крыле. Именно там находятся Овальный кабинет, а также кабинеты советников президента и зал для прессы.

Источник: ПГ