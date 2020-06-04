Во всех видах раковых клеток обнаружены бактерии

Ученые обнаружили, что различные типы рака питают разные виды бактерий. Некоторые из этих бактерий могут усиливать противоопухолевый иммунный ответ, в то время как другие могут подавлять его.

Результаты исследования показывают, что понимание взаимосвязи между раковой клеткой и ее «мини-микробиомом» поможет манипулировать этими бактериями для усиления действий противоопухолевых препаратов

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Научного института им. Вейцмана (Weizmann Institute of Science) выявили бактерии, живущие в клетках всех типов рака. Также исследователи определили уникальные популяции бактерий, находящихся в каждом типе раковых клеток.

Результаты исследования показывают, что понимание взаимосвязи между раковой клеткой и ее «мини-микробиомом» поможет манипулировать этими бактериями для усиления действий противоопухолевых препаратов. Ранее исследователи обнаружили бактерии, скрывающиеся в клетках опухоли поджелудочной железы человека. Результаты исследования показали, что эти бактерии защищают раковые клетки от химиотерапевтических препаратов путем их инактивации.

Ученые обнаружили, что различные типы рака питают разные виды бактерий. Однако именно рак молочной железы имел наибольшее количество и разнообразие бактерий. Исследователи продемонстрировали, что в опухолях молочной железы можно обнаружить гораздо больше бактерий по сравнению с нормальной тканью молочной железы, окружающей эти опухоли. Электронно-микроскопическая визуализация этих бактерий показала, что они предпочитают располагаться в определенном месте внутри раковых клеток — рядом с ядром клетки. Согласно исследованию, бактерии найдены не только в раковых клетках, но также и в иммунных клетках, которые находятся внутри опухолей. Некоторые из этих бактерий могут усиливать противоопухолевый иммунный ответ, в то время как другие могут подавлять его, что особенно важно для понимания эффективности некоторых видов иммунотерапии онкологических заболеваний.

Авторы другого исследования утверждают, что вагинальные бактерии могут быть причиной преждевременных родов.

Источник: medicalinsider.ru