Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл

В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти».

Главный храм ВС РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

22 июня 2020 года, в День памяти и скорби, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке состоится освящение Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ. Планируется, что чин великого освящения совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти»», — сообщил 2 июня министр обороны РФ С.К. Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, главный храм ВС РФ и «Дорога памяти» — это посвящение Великой Победе. «Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по «Дороге памяти», увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь», — отметил С.К. Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил строился на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более 3 081 миллионов рублей.

Как сообщил гендиректор благотворительного фонда «Воскресение», заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Александр Каньшин, деньги прислали 95 400 физических и 1220 юридических лиц. Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов рублей. «Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из Казахстана, Украины, иных государство СНГ и Балтии, а также Болгарии, Сербии, Румынии, других стран Европы и Азии, в том числе входящих в Международную конфедерацию генералов, адмиралов и офицеров резерва», — заявил Александр Каньшин.

Главный храм ВС РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавируса. Высота звонницы храма составляет 75 м, Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, — 19,45 м. Своды храма украшают витражи с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Источник: patriarchia.ru