На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней

По состоянию на 9 часов утра 2 июня Пенсионный фонд России принял почти 13 млн заявлений семей о единовременной выплате 10 тыс. рублей более чем на 18 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня.

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.

Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Источник: pfrf.ru