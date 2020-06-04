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Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска

17:15 04.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На 4 июня 9105 родителей на 12702 ребенка получили выплаты. Если в семье несколько детей, заполняется одно заявление, где прописываются все дети.

Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
Почти пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина,
Сюжет: Все пособия Путина
Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска

На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенкаНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР БердскаЕщё 130 новостей

Единовременная выплата в 10 000 рублей положена родителям детей с 3 до 16 лет, при условии достижения ребенком 16 лет до 1 июля 2020 года. Выплата производится с 1 июня.

— На подачу заявления есть почти 5 месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября. Заявление может подать мама и папа, опекуны и усыновители. Если в семье несколько детей, заполняется одно заявление, где прописываются все дети. Заявление можно оформить через портал госуслуг, или по предварительной записи через пенсионный фонд или МФЦ. При подаче заявления через электронные сервисы будьте внимательны. Проверяйте каждую циферку и буковку, — сообщила руководитель Пенсионного фонда по Бердску сообщила Елена Чуль на пресс-конференции 4 июня.

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