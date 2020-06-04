Способ ликвидации разлива 21 000 тонн нефти в Норильске нашли в МЧС

Сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз.

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.

«Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — сказал он на совещании. В Росприроднадзоре добавили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет.

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.

Как считают в компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

В четверг утром место ЧП посетили Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Накануне на совещании у президента глава МЧС констатировал, что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива.

Источник: РИА Новости