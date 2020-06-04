Чувствуйте себя комфортно в очках!



Оправа по ширине соответствует лицу. Края оправы немного выступают за границы вашего лица, так чтобы заушники не оказывали давления. Проверить длину заушников. Заушник не должен огибать ваше ухо. Положение носоупоров должно быть комфортно. Не давит ли на нос, надежно ли он фиксирует очки? Повертите головой вправо-влево, если очки верно подобраны, то они становятся на место. Цвет и форма оправы выбирается по вашему вкусу и предпочтению. Чтобы надежнее зашить глаза от ультрафиолетовых лучей, выбирайте оправу с большими линзами, облегающей формой и широкими заушниками. Убедитесь, что ваши линзы обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Для вождения за рулем и занятия спортом имеются отдельные рекомендации.

Берегите свое зрение!