Суд отказался снять штраф в 10 тыс. рублей с мэра Бердска. Главу наказали за нарушение при благоустройстве дворов

Две придомовые территории оказались без кадастрового учета, и на них федеральное финансирование не должно распространяться. Но дворы отремонтировали в 2019 году в числе 18-ти. Одновременно Евгений Шестернин оспаривает штраф в 8 тыс. рублей по жалобе «СибАлмаза».

Мэр Бердска Евгений Шестернин оспаривает штрафы в суде

Бердский городской суд 3 июня отказал мэру Бердска Евгению Шестернину в удовлетворении жалобы на привлечение его к административной ответственности по статье 15.15.3 КоАП РФ — нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов. Судья Наталья Агеева оставила заявление главы города без удовлетворения. Таким образом Евгению Шестернину придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. Стоит отметить, что это минимальное наказание, предусмотренное статьей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», контрольное управление Новосибирской области выявило нарушение в финансировании программы благоустройства бердских дворовых территорий в 2019 году. Почти за 48 млн рублей в Бердске привели в порядок 18 дворов.

— Но софинасирование работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета возможны только при условии, если осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. Но было установлено, что из 18 благоустроенных дворов земельные участки сформированы только у 16-ти. То есть два участка не поставлены на земельный кадастровый учет. В связи с этим установлено нарушение порядка и условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов. Образовался факт административного правонарушения, — пояснила помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Кому благоустроили

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по программе «Комфортная городская среда» летом 2019 года благоустроили 8 дворов. Это дом №12 по ул. Вокзальной, дом №1 по ул. Кутузова, дома №14, 13А, 28 по ул. Ленина, дом №1 по ул. Рогачева, дом №19 микрорайона Северного и дом №15 Микрорайона. Во дворах заменили асфальт, тротуары, сделали парковки, оборудовали детские площадки, установили малые формы — лавочки, игровые элементы и урны.

В начале сентября после того, как провалился аукцион по благоустройству городского парка, предназначенные горсаду деньги перенаправили на дворы — отремонтировать еще 10 дворов за 27 млн рублей по адресам: ул. Ленина, 16, 16А, 18; Микрорайон, 15, 22-24; ул. Комсомольская, 24; ул. Лелюха, 26; ул. Рогачева, 1.

-Деньги остались с центрального парка, где не был найден подрядчик. Появилась экономия, средства перераспределили. Проекты на дворы уже были готовы, — уточнял вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Конечно, власть торопилась израсходовать до холодов «свалившиеся» деньги на благо горожан. И пропустили в спешке «кадастровый нюанс» земельных участков. Собственникам квартир нужно позаботиться об официальном оформлении земли, чтобы не пролететь мимо программы «Комфортная среда».

С кем еще судится мэр

Кроме этого, мэр Бердска Евгений Шестернин оспаривает решение антимонопольной службы о привлечении его к административное ответственности по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП. Его наказали штрафом в размере 8000 рублей.

ООО «СибАлмаз» обратился в управление ФАС по Новосибирской области с жалобой на действия администрации Бердска при осуществлении процедуры выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которую признали обоснованной. Бердской мэрии было выдано предписание о «необходимости совершения действий, направленных на устранение данного нарушения» в срок до 17 января 2020 года. Чиновники должны были отменить постановление об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Но данное предписание не было выполнено. В связи с этим Шестернин как должностное лицо был привлечен к административной ответственности.

Поскольку в прошлое судебное заседание глава города не явился, суд перенес заседание на 29 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».