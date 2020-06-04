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Сколько стоят путевки на летние площадки при школах в Бердске на 2020 год? Лагеря откроют после коронавируса по первому сигналу

17:55 04.06.2020, Анастасия Солодкова
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До 30 июня бердские лагеря дневного пребывания не работают. Как только режим ограничений снимут, школы начнут принимать детей. Цена путевок разная. Например, при 3-разовом питании на 18 дней — 3 870 руб., из них родительская плата составляет 2 430 руб.

Сколько стоят путевки на летние площадки при школах в Бердске на 2020 год? Лагеря откроют после коронавируса по первому сигналу
Летние пришкольные лагеря в Бердске пока закрыты, но готовы принять детей в любой момент

Мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил тарифы на путевки в лагеря дневного пребывания в бердских школах для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Постановление о стоимости пребывания на пришкольных площадках в 2020 году глава города подписал 1 июня.

Впрочем, пока неизвестно, когда откроются дневные лагеря в бердских школах. Они не работают из-за режима ограничений в связи с коронавирусом. По словам начальника управления образования Бердска Жанны Тузовой, еще нет никаких указаний на сей счет ни от регионального штаба, ни от правительства Новосибирской области.

-Наши образовательные организации, учреждения физкультуры и спорта находятся в стадии готовности. Поэтому и подготовлены документы по путевкам. Как только будет команда, мы сразу начнем работать. Но пока ее нет, нет никакого нормативного документа, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 4 июня Жанна Леонидовна, напомнив, что ограничительные меры действуют до 30 июня по распоряжению губернатора.

Сколько стоят путевки?

1. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании на 18 дней — 3 600 руб., в том числе родительская плата 2 160 руб.

2. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании на 18 дней — 3 870 руб., из них родительская плата 2 430 руб.

3. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании для детей, семьи которых признаны нуждающимися в социальных услугах, на 18 дней — 3 600 руб., родительская плата не предусмотрена.

4. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании для детей, семьи которых признаны нуждающимися в социальных услугах, на 18 дней — 3 870 руб., родительская плата не предусмотрена.

5. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании для детей:
— при повторном зачислении в лагерь с дневным пребыванием на 18 дней — 3 600 руб. (полностью оплачивают родители);
— не обучающихся в образовательных организациях Бердска на 18 дней — 3 600 руб. (полностью оплачивают родители).

6. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании для детей:
— при повторном зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей на 18 ней — 3 870 руб. (полностью оплачивают родители);
— не обучающихся в образовательных организациях Бердска на 18 дней — 3 870 руб. (полностью родительская плата).

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