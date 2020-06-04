Сколько стоят путевки на летние площадки при школах в Бердске на 2020 год? Лагеря откроют после коронавируса по первому сигналу

До 30 июня бердские лагеря дневного пребывания не работают. Как только режим ограничений снимут, школы начнут принимать детей. Цена путевок разная. Например, при 3-разовом питании на 18 дней — 3 870 руб., из них родительская плата составляет 2 430 руб.

Летние пришкольные лагеря в Бердске пока закрыты, но готовы принять детей в любой момент

Мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил тарифы на путевки в лагеря дневного пребывания в бердских школах для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Постановление о стоимости пребывания на пришкольных площадках в 2020 году глава города подписал 1 июня.

Впрочем, пока неизвестно, когда откроются дневные лагеря в бердских школах. Они не работают из-за режима ограничений в связи с коронавирусом. По словам начальника управления образования Бердска Жанны Тузовой, еще нет никаких указаний на сей счет ни от регионального штаба, ни от правительства Новосибирской области.

-Наши образовательные организации, учреждения физкультуры и спорта находятся в стадии готовности. Поэтому и подготовлены документы по путевкам. Как только будет команда, мы сразу начнем работать. Но пока ее нет, нет никакого нормативного документа, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 4 июня Жанна Леонидовна, напомнив, что ограничительные меры действуют до 30 июня по распоряжению губернатора.

Сколько стоят путевки?

1. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании на 18 дней — 3 600 руб., в том числе родительская плата 2 160 руб.

2. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании на 18 дней — 3 870 руб., из них родительская плата 2 430 руб.

3. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании для детей, семьи которых признаны нуждающимися в социальных услугах, на 18 дней — 3 600 руб., родительская плата не предусмотрена.

4. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании для детей, семьи которых признаны нуждающимися в социальных услугах, на 18 дней — 3 870 руб., родительская плата не предусмотрена.

5. Нормативная стоимость путевки при 2-разовом питании для детей:

— при повторном зачислении в лагерь с дневным пребыванием на 18 дней — 3 600 руб. (полностью оплачивают родители);

— не обучающихся в образовательных организациях Бердска на 18 дней — 3 600 руб. (полностью оплачивают родители).

6. Нормативная стоимость путевки при 3-разовом питании для детей:

— при повторном зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей на 18 ней — 3 870 руб. (полностью оплачивают родители);

— не обучающихся в образовательных организациях Бердска на 18 дней — 3 870 руб. (полностью родительская плата).