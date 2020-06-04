Как отдыхаем в июне: 12,13,14 и 24 выходные дни в России, Новосибирске и Бердске

Сокращенной будет неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, в связи с празднованием Дня России — выходной.

В июне россиян ожидают две короткие недели

В июне россиян ожидают две короткие недели. Сокращенной будет неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, в связи с празднованием Дня России — выходной. Таким образом, впереди три выходных дня 12, 13 и 14 июня. Роструд пояснил, что 11 июня — должен быть сокращенный рабочий день на 1 час.

Вторая короткая неделя ожидает нас из-за 24 июня. Это день объявлен выходным согласно указу президента Владимира Путина в связи с проведением Парада Победы. Поэтому рабочими будут 22–23 и 25–26 июня. 23 июня сокращенным рабочим днем не будет, объясняет Роструд.