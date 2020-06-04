04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выплатят 15 тыс рублей семьям с детьми до 3 лет в России, Новосибирске и Бердске

16:15 04.06.2020, Елена Белоусова Фото: Pixabay.com
0

Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. Если заявление подано после июня, выплата перечисляется сразу за три месяца – в сумме 15 0000 рублей.

Выплатят 15 тыс рублей семьям с детьми до 3 лет в России, Новосибирске и Бердске
Родители детей возрастом до 3 лет имеют право на материальную поддержку в размере 5000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят 15 тыс рублей семьям с детьми до 3 лет в России, Новосибирске и Бердске

На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенкаНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР БердскаЕщё 130 новостей

Родители детей возрастом до 3 лет имеют право на материальную поддержку в размере 5000 рублей ежемесячно – с апреля по июнь 2020 года. Выплаты положены как владельцам сертификата на материнский капитал, так и тем родителям, кто такого сертификата не имеет (это касается детей, рожденных с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года). Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. Если заявление подано после июня, выплата перечисляется сразу за три месяца – в сумме 15 0000 рублей.

Руководитель Пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль 4 июня на пресс-конференции рассказала о причинах отказа в выплатах.

Выплаты положены только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России. Если человек имеет гражданство РФ, но живет за пределами государства, то выплаты ему не положены;

Выплаты не производятся родителям, которые лишены прав на своих детей, а также в случае смерти ребенка;

ФИО заявителя должны совпадать с ФИО владельца счета, на который будут поступать выплаты. Недопустимо указывать реквизиты сторонних лиц;

Время обработки заявления и перечисление выплаты занимает порядка 8 дней;

В случае отказа в выплатах заявителю присылают заказное письмо с указанием причины отказа;

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получили выплату?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Теперь будем питаться только дошираком": Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска
17:36 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
17:30 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
БердскЭти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
17:26 04-06-2020
Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
17:24 04-06-2020
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
17:20 04-06-2020
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
17:17 04-06-2020
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
БердскНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
17:15 04-06-2020
Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
17:10 04-06-2020
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова 1
17:00 04-06-2020
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова
БердскШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска
16:58 04-06-2020
Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска