Выплатят 15 тыс рублей семьям с детьми до 3 лет в России, Новосибирске и Бердске

Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. Если заявление подано после июня, выплата перечисляется сразу за три месяца – в сумме 15 0000 рублей.

Родители детей возрастом до 3 лет имеют право на материальную поддержку в размере 5000 рублей

Родители детей возрастом до 3 лет имеют право на материальную поддержку в размере 5000 рублей ежемесячно – с апреля по июнь 2020 года. Выплаты положены как владельцам сертификата на материнский капитал, так и тем родителям, кто такого сертификата не имеет (это касается детей, рожденных с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года). Заявления принимаются до 1 октября 2020 года. Если заявление подано после июня, выплата перечисляется сразу за три месяца – в сумме 15 0000 рублей.

Руководитель Пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль 4 июня на пресс-конференции рассказала о причинах отказа в выплатах.

Выплаты положены только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России. Если человек имеет гражданство РФ, но живет за пределами государства, то выплаты ему не положены;

Выплаты не производятся родителям, которые лишены прав на своих детей, а также в случае смерти ребенка;

ФИО заявителя должны совпадать с ФИО владельца счета, на который будут поступать выплаты. Недопустимо указывать реквизиты сторонних лиц;

Время обработки заявления и перечисление выплаты занимает порядка 8 дней;

В случае отказа в выплатах заявителю присылают заказное письмо с указанием причины отказа;