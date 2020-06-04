04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин

17:30 04.06.2020 Фото: pixabay.com
0

По словам мэра столицы, мера будет действовать, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
По разным оценкам — от октября до февраля следующего года
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин

Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин«Воду по колено вычерпывали ведрами»: Сводит концы с концами из-за потопа в ТЦ «Европа» бизнесвумен Светлана Бессонова из БердскаЕщё 94 новостей

Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил мэр.

В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток в целях борьбы с распространением инфекции.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы готовы носить маски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Теперь будем питаться только дошираком": Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска
17:36 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
17:30 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
БердскЭти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
17:26 04-06-2020
Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
17:24 04-06-2020
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
17:20 04-06-2020
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
17:17 04-06-2020
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
БердскНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
17:15 04-06-2020
Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
17:10 04-06-2020
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова 1
17:00 04-06-2020
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова
БердскШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска
16:58 04-06-2020
Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска