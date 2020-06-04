Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин

По словам мэра столицы, мера будет действовать, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса.

По разным оценкам — от октября до февраля следующего года

Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — добавил мэр.

В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток в целях борьбы с распространением инфекции.

Источник: ТАСС