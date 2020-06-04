Обсчитал на 3,7 млн рублей больше РЭС при подключении к свету новой школы в Южном Бердска УКС Новосибирской области

Нарушение нашла прокуратура города. Это повлекло неэффективное использование бюджетных денег. Гендиректору АО «РЭС» вынесено представления с требованием произвести перерасчет размера платы по договору. И штраф в 100 тыс. руб.

Плата за подключение к электрическим сетям произведена за счет средств областного бюджета

Прокуратура г. Бердска провела проверку исполнения федерального законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что государственной программой Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п) предусмотрено финансирование строительства школы в микрорайоне «Южный» в г. Бердске.

В рамках реализации этой программы АО «Региональные электрические сети» осуществляло технологическое присоединение (подключение) школы к электрическим сетям.

Проверкой вскрыты нарушения порядка ценообразования в деятельности регулируемой организации. Заключив договор с ГКУ НСО «Управление капитального строительства» на подключение школы к электрическим сетям, регулируемая организация самостоятельно применила и произвела расчет платы за подключение (из ставки за единицу максимальной мощности) в размере более 7,3 млн. рублей, что на 3,7 млн. рублей выше, чем при применении стандартизированных тарифных ставок.

Плата за подключение к электрическим сетям произведена за счет средств областного бюджета.

Указанное нарушение порядка ценообразования повлекло неэффективное использование бюджетных средств и послужило основанием для внесения прокуратурой генеральному директору АО «РЭС» представления с требованием произвести перерасчет размера платы по договору.

Кроме того, прокуратура города возбудила в отношении акционерного общества административное дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По постановлению Департамента по тарифам Новосибирской области организация в мае т.г. оштрафована на 100 тыс. рублей.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

Источник: Прокуратура г. Бердска