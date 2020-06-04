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Поручил начать второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке за счет бюджета Новосибирской области губернатор Андрей Травников

16:24 04.06.2020 Фото: правительство НСО
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На строительство из бюджета региона в 2020 году направлены дополнительные средства – 150 млн рублей. Новое здание разной этажности – от 2 до 4 этажей с несколькими спортивными залами, актовым залом и столовой.

Поручил начать второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке за счет бюджета Новосибирской области губернатор Андрей Травников
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 5 июня даст старт сноса старого здания гимназии №3

В Новосибирской области с опережением сроков стартует снос старого здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» в Академгородке, которое входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры, реализующихся в рамках развития Новосибирского научного центра (ННЦ).

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 5 июня даст старт сноса старого здания гимназии №3. Как прокомментировал министр, снос старого здания 1958 года постройки станет вторым этапом возведения нового здания гимназии, которое реализуется по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Первый этап работ уже проведен, готов к применению с учетом особенностей данной территории типовой проект будущего объекта, включенный Минстроем РФ в реестр экономически эффективных, завершается подготовка к сносу.

Министр отметил, что подрядчик завершает подготовительные работы, освобождает здание под снос, который начнется в ближайшие дни. Новая гимназия позволит обеспечить комфортными современными условиями для получения образования вдвое больше детей, чем раньше. Если старое здание было способно принять 550 учеников, то новое будет рассчитано на 1100 гимназистов, что отвечает задачам развития данной территории, входящей в ареал Новосибирского научного центра. Новая гимназия входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры ННЦ как территории, на которой активно развивается жилищное строительство и социальная инфраструктура.

Строительство нового здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» ведется в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». На строительство из бюджета региона в 2020 году направлены дополнительные средства – 150 млн рублей. Новое здание разной этажности – от 2 до 4 этажей с несколькими спортивными залами, актовым залом и столовой.

Строительство объекта планируется закончить в 2022 году.

Источник: Правительство НСО

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От редакции

Ура?

Аноним, 04 июня 2020 16:43
Шта, опять???
ЕР? Строит школу? За бюджетные деньги?
Да же же творится то? Последний хлеб у оппозиционеров отбирают!
Ольга, 04 июня 2020 16:56
Разве академгородок это не
Новосибирск? Вроде бы был Советским районом..... Почему строительство школы за счёт бюджета области? Или у нас в области уже нет школ которые требуют строительства?

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