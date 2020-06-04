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Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео

17:10 04.06.2020
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В результате инцидента никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. Кадры с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.

Как сообщил портал The Local, в результате ЧП никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.

На видео заметно, что в поселке оставалась собака. По словам полицейских, она смогла выбраться и доплыла до берега.
Оползень образовался из-за сейсмической активности, которая, как предупреждают власти, продлится еще несколько дней.

Источник: РИА Новости

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