Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео

В результате инцидента никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. Кадры с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.

Как сообщил портал The Local, в результате ЧП никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.

На видео заметно, что в поселке оставалась собака. По словам полицейских, она смогла выбраться и доплыла до берега.

Оползень образовался из-за сейсмической активности, которая, как предупреждают власти, продлится еще несколько дней.

Источник: РИА Новости