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Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?

17:26 04.06.2020 Фото: www.pexels.com
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Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
Стоит обычному человеку пообщаться с эмоциональным вампиром, как он тут же почувствует, что буквально опустошён и очень устал

Эмоциональный вампир обладает ужасной способностью — он любому человеку внушит, что все беды и несчастья вампира — только из-за него. Казалось бы, знак зодиака ни при чём и любое созвездие может оказаться покровителем эмоционального вампира. Однако астрологи уверяют, что это не так и вампиры чаще всего появляются на свет под конкретными пятью созвездиями.
Стоит обычному человеку пообщаться с эмоциональным вампиром, как он тут же почувствует, что буквально опустошён и очень устал. Это происходит из-за ощущения вины перед вампиром за то, что якобы весь негатив в его жизни – из-за этого человека. Часто вампиры даже не догадываются о зловещей стороне своих способностей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцу постоянно нужны сочувствие и одобрение окружающих его людей, а добиваться этого он будет, как сумеет. Когда что-то начинает идти не так, как хотелось бы Тельцу, он тут же выйдет из себя. Находиться рядом с Тельцом – значит постоянно быть в подавленном состоянии духа и ощущать свою вину перед ним.

Дева (23 августа — 22 сентября)
Самоуверенные Девы делают жизнь людей, находящихся рядом с ними, похожей на бесконечные эмоции от американских горок. Они никогда в жизни не признают своих ошибок, искусно сваливая всю вину на того, кто находится рядом. Даже если они осознают, как неправильно поступают, Девы не остановятся и уж тем более не попросят прощения.

Рак (22 июня — 22 июля)
Рака изначально бывает распознать, как эмоционального вампира, не так-то просто. Однако в какой-то момент он себя обязательно проявит. Рак не будет счастлив, если не сможет получать от окружающих его людей эмоциональной подпитки. И люди, в чьём окружении представитель этого знака зодиака есть или был, знают, насколько неприятно становится на душе после общения с Раком.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
У Стрельцов есть одна особенность – они умеют запасть человеку глубоко в душу, но этого им мало. Вся суть в том, что происходит потом: Стрелец лишь тогда получит все необходимые ему эмоции, когда навсегда забудет того, кто так к нему привязался.

Войти в отношения со Стрельцом – значит, побывать на седьмом небе от счастья, а потом понять, что такое, когда рушится твой мир. Человек оказывается брошенным на произвол судьбы в тот момент, когда не было к расставанию никаких предпосылок.

Овен (21 марта — 19 апреля)
Овны – это люди, которые способны выплеснуть весь свой гнев на друга или на родного человека. Овну ничего не стоит выйти за рамки, тем самым они не только давят на близкого человека, но и себя, как личность, разрушают. Чаще всего обернуть эмоции Овнов во благо не удаётся, поэтому от них лучше всего находиться на определённом расстоянии или же проявить твёрдость и указать на их вампирический стиль общения.

Источник: http://rsute.ru/

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