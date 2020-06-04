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В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область

17:17 04.06.2020
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Общий показатель летальности в СФО за неделю очень незначительно понизился (на 0,06%), и составляет 0,87%.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область вновь в тройке «антилидеров» по СФО, здесь высокие показатели летальности от COVID-19. Итоги недели Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 4 июня. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 4 июня — 3226 человек, это весьма значительный прирост по сравнению с прошлой неделей — на 417 человек. Летальных исходов за все время — 36.

Подтвержденная летальность в регионе за семь дней еще понизилась, теперь этот показатель составляет 1,12%. Понижение незначительное, всего на 0,12%. Но несмотря на это, позиции Новосибирской области в общем рейтинге СФО ухудшились — регион вновь на 3-ем месте, среди «антилидеров». На первом месте, как и неделю назад сохраняя наихудший среди всех регионов СФО показатель — Томская область (1,38%). Второе место у Омской области (1,17%). «Нулевое», наилучшее значение летальности среди субъектов СФО на 4 июня стабильно удерживает Республика Алтай.

Общий показатель летальности в СФО за неделю очень незначительно понизился (на 0,06%), и составляет 0,87%. Общероссийское значение все еще не может опуститься ниже единицы, и на 4 июня равняется 1,22%. Однако российский показатель летальности, как и раньше, значительно ниже общемирового значения. Всего с начала эпидемии в СФО официально подтверждено 157 летальных исходов. Новосибирская область — на 2-м месте по этому показателю (36 случаев). Лидирует Красноярский край (46 случаев), а 3-е место заняла Омская область (18)

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