Работа в Бердске: разнорабочего на зарплату в 32 тыс. рублей и продавца на 18 тыс. рублей срочно ждут работодатели

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей
|Солар,ООО
|от 20000
до 20000
|8(953) 8875305
|Кондитер
|ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна
|от 20000
до 40000
|8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
|Пекарь
|ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна
|от 20000
до 40000
|8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
|Повар
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 15500
до 15500
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Пекарь
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 15500
до 15500
|8(38341) 40980
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса)
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|Школа 5,МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 40980
|Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е
|АСТА дор,ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9131774
|Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании
|ООО «Сансервис»
|от 17000
до 20000
|8(38341) 35770
brd-gks@mail.ru
|Вальщик леса
|АО «Бердский лесхоз»
|от 15163
до 25000
|8(38341) 47370
berleshoz@ngs.ru
|Инженер-конструктор
|ООО «НОТИС»
|от 30000
до 40000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «НОТИС»
|от 23000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Истопник
|ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус
|от 16000
до 16000
|8(983) 3004062
|Специалист по кадрам
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 34400
до 34400
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Главный бухгалтер
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 80000
до 80000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 46000
до 46000
|8(38341) 26656
|Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях)
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 25000
до 30000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
до 25000
|8(38341) 49393
kadrovik.madoy21@mail.ru
|Разнорабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3513585
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|от 30000
до 32000
|8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Мастер погрузочно-разгрузочных работ
|ООО «ТГК 1»
|от 27300
до 27300
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 15163
до 15163
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
|Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МБУ СШ «Олимп»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
|Бухгалтер
|Рубин,ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Ведущий Бухгалтер
|Управление образования и молодежной политики,МКУ
|от 25000
до 25000
|8(38341) 21171
|Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 70000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист буровой установки, помощник
|ООО А/С «Дражник»
|от 45000
до 60000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мастер, горный мастер
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 70000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Концентраторщик
|ООО А/С «Дражник»
|от 65000
до 65000
|8(411) 4025524
|Инженер-электрик
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
до 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Заведующий складом, тмц
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Драгер
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 90000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Главный обогатитель
|ООО А/С «Дражник»
|от 100000
до 100000
|8(411) 4025524
|Доводчик
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист автокрана
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист автогрейдера
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
|Электрик участка, автоэлектрик
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 100000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик
|ООО А/С «Дражник»
|от 60000
до 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса)
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса)
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
|Уборщик территорий
|ПГС-К,ООО
|от 18000
до 18000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда
|ПГС-К,ООО
|от 35000
до 50000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований.
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), начальные классы
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
|Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|Швейные технологии,ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Энергетик
|АО «БСТ»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО «БДМШ им. Свиридова»
|от 15163
|8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
до 25000
|8(903) 9998096
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
до 25000
|8(903) 9998096
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|АО «БСТ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Транспортировщик 2 разряда
|ПГС-К,ООО
|от 25000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Директор финансовый
|АО «БСТ»
|от 80000
до 80000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 42000
до 42000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
до 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 50000
до 50000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Контролер-кассир
|ООО «Торгсервис 54»
|от 20000
до 20000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ООО «Квартал-С»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Токарь, токарь-фрезеровщик
|ООО «ТГК 1»
|от 35000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Квартал-С»
|от 20000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Кристалл,АНО СК
|от 15200
до 15200
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Установщик (монтажник) окон, дверей
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru