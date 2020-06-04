Работа в Бердске: разнорабочего на зарплату в 32 тыс. рублей и продавца на 18 тыс. рублей срочно ждут работодатели

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000

до 20000 8(953) 8875305



Кондитер ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000

до 40000 8(913) 7962546

mastertort2012@mail.ru

Пекарь ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000

до 40000 8(913) 7962546

mastertort2012@mail.ru

Повар Школа 5,МБОУ СОШ от 15500

до 15500 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Пекарь Школа 5,МБОУ СОШ от 15500

до 15500 8(38341) 40980



Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) истории и обществознания Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса) Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980

bsk_sh05@mail.ru

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов Школа 5,МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 40980



Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е АСТА дор,ООО от 25000

до 30000 8(913) 9131774

Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании ООО «Сансервис» от 17000

до 20000 8(38341) 35770

brd-gks@mail.ru

Вальщик леса АО «Бердский лесхоз» от 15163

до 25000 8(38341) 47370

berleshoz@ngs.ru

Инженер-конструктор ООО «НОТИС» от 30000

до 40000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Электрогазосварщик ООО «НОТИС» от 23000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Истопник ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус от 16000

до 16000 8(983) 3004062

Специалист по кадрам ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34400

до 34400 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Главный бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 80000

до 80000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 46000

до 46000 8(38341) 26656



Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 25000

до 30000 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

до 25000 8(38341) 49393

kadrovik.madoy21@mail.ru

Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000

до 32000 8(383) 3513585



Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000

до 32000 8(383) 3513585

bakaldina@nskpf.ru

Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 18000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Мастер погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТГК 1» от 27300

до 27300 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 15163

до 15163 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172



Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710



Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МБУ СШ «Олимп» от 15163

до 15163 8(38341) 26532

bsk_shldsp@mail.ru

Бухгалтер Рубин,ООО от 30000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Ведущий Бухгалтер Управление образования и молодежной политики,МКУ от 25000

до 25000 8(38341) 21171



Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика ООО А/С «Дражник» от 70000

до 70000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист буровой установки, помощник ООО А/С «Дражник» от 45000

до 60000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Мастер, горный мастер ООО А/С «Дражник» от 70000

до 70000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Концентраторщик ООО А/С «Дражник» от 65000

до 65000 8(411) 4025524



Инженер-электрик ООО А/С «Дражник» от 80000

до 80000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Заведующий складом, тмц ООО А/С «Дражник» от 90000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Драгер ООО А/С «Дражник» от 90000

до 90000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Главный обогатитель ООО А/С «Дражник» от 100000

до 100000 8(411) 4025524



Доводчик ООО А/С «Дражник» от 70000

до 80000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист автокрана ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист автогрейдера ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524



Электрик участка, автоэлектрик ООО А/С «Дражник» от 70000

до 100000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик ООО А/С «Дражник» от 60000

до 80000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 20000 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 20000 8(38341) 21254



Уборщик территорий ПГС-К,ООО от 18000

до 18000 8(923) 1199605

personal@solos.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда ПГС-К,ООО от 35000

до 50000 8(923) 1199605

personal@solos.ru

Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований. МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Учитель (средней квалификации), начальные классы МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 20000 8(38341) 21254



Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Швейные технологии,ООО от 25000

до 25000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000

до 30000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Энергетик АО «БСТ» от 35000

до 35000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163

8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 40000

до 40000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Транспортировщик 2 разряда ПГС-К,ООО от 25000

8(923) 1199605

personal@solos.ru

Директор финансовый АО «БСТ» от 80000

до 80000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000

до 42000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

до 39000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000

до 50000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Контролер-кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000

до 20000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу ИП Голубев В.А. от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО «Квартал-С» от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Токарь, токарь-фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 35000

8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» от 20000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15200

до 15200 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Установщик (монтажник) окон, дверей ООО «Квартал-С» от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru