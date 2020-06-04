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Работа в Бердске: разнорабочего на зарплату в 32 тыс. рублей и продавца на 18 тыс. рублей срочно ждут работодатели

17:57 04.06.2020 Фото: pixabay.com
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107 вакансий на 4 июня 2020 года предлагают работодатели через ЦЗН жителям Бердска и соседних городов.

Работа в Бердске: разнорабочего на зарплату в 32 тыс. рублей и продавца на 18 тыс. рублей срочно ждут работодатели

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000
до 20000		 8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
Кондитер ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000
до 40000		 8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
Пекарь ИП Пустовойтенко Оксана Сергеевна от 20000
до 40000		 8(913) 7962546
mastertort2012@mail.ru
Повар Школа 5,МБОУ СОШ от 15500
до 15500		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Пекарь Школа 5,МБОУ СОШ от 15500
до 15500		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский язык Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) истории и обществознания Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы высшей категории (класса) Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов Школа 5,МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 40980
bsk_sh05@mail.ru
Машинист-крановщик, автокрановщик, водитель категории с,е АСТА дор,ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9131774
Подсобный рабочий, обслуживание жилого фонда в управляющей компании ООО «Сансервис» от 17000
до 20000		 8(38341) 35770
brd-gks@mail.ru
Вальщик леса АО «Бердский лесхоз» от 15163
до 25000		 8(38341) 47370
berleshoz@ngs.ru
Инженер-конструктор ООО «НОТИС» от 30000
до 40000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Электрогазосварщик ООО «НОТИС» от 23000
до 27000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Истопник ГБОУ кадетская школа-интернат Сибирский Кадетский корпус от 16000
до 16000		 8(983) 3004062
Специалист по кадрам ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 34400
до 34400		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Главный бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 80000
до 80000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 46000
до 46000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Продавец непродовольственных товаров, отдел товары для дома ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 25000
до 30000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 25000		 8(38341) 49393
kadrovik.madoy21@mail.ru
Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000
до 32000		 8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» от 30000
до 32000		 8(383) 3513585
bakaldina@nskpf.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Мастер погрузочно-разгрузочных работ ООО «ТГК 1» от 27300
до 27300		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Учитель (преподаватель) музыки и пения 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 15163
до 15163		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) физики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Учитель (преподаватель) географии 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МБУ СШ «Олимп» от 15163
до 15163		 8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
Бухгалтер Рубин,ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Ведущий Бухгалтер Управление образования и молодежной политики,МКУ от 25000
до 25000		 8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика ООО А/С «Дражник» от 70000
до 70000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист буровой установки, помощник ООО А/С «Дражник» от 45000
до 60000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мастер, горный мастер ООО А/С «Дражник» от 70000
до 70000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Концентраторщик ООО А/С «Дражник» от 65000
до 65000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Инженер-электрик ООО А/С «Дражник» от 80000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Заведующий складом, тмц ООО А/С «Дражник» от 90000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Драгер ООО А/С «Дражник» от 90000
до 90000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Главный обогатитель ООО А/С «Дражник» от 100000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Доводчик ООО А/С «Дражник» от 70000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист автокрана ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист автогрейдера ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Электрик участка, автоэлектрик ООО А/С «Дражник» от 70000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик ООО А/С «Дражник» от 60000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Уборщик территорий ПГС-К,ООО от 18000
до 18000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда ПГС-К,ООО от 35000
до 50000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований. МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Учитель (средней квалификации), начальные классы МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Швейные технологии,ООО от 25000
до 25000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000
до 30000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Энергетик АО «БСТ» от 35000
до 35000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163
до 15163		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 40000
до 40000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Транспортировщик 2 разряда ПГС-К,ООО от 25000
до 35000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Директор финансовый АО «БСТ» от 80000
до 80000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000
до 42000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000
до 50000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Контролер-кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000
до 20000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу ИП Голубев В.А. от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО «Квартал-С» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь, токарь-фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 35000
до 35000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» от 20000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15200
до 15200		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Установщик (монтажник) окон, дверей ООО «Квартал-С» от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
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