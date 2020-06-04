«Теперь будем питаться только дошираком»: Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска

По словам врачей, их мнения, по поводу происходящей ситуации, никто не спрашивал. Большинство настроены негативно и возмущены тем, что исчезла возможность быстрого перекуса. Многие были довольны качеством еды.

Буфет закроется 11 июня

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступил анонимный звонок с просьбой узнать причину закрытия пункта питания в Бердской ЦГБ. Как оказалось, буфет закрыли по указу главного врача. Поводом для основания закрытия стал коронавирус.

Пункт питания или просто буфет был открыт почти три года назад. Договор был заключён с ИП Пасканова.

— За время нашей работы были только положительные отзывы и благодарность, а сейчас оставили почти весь персонал без горячих обедов. Врачам и так трудно работать во время карантина, а лишать их последней возможности быстро перекусить и расслабиться — это уже перебор,- говорит Раиса Пасканова сегодня, 4 июня.

По словам врачей, их мнения, по поводу происходящей ситуации, никто не спрашивал. Большинство настроены негативно и возмущены тем, что исчезла возможность быстрого перекуса. Многие были довольны качеством еды.

— Теперь будем питаться только дошираком, — иронично говорит одна из сотрудниц поликлиники.

Учитывая тот факт, что в шаговой доступности нет торговых точек и кафе, ситуация для сотрудников осложняется вдвойне.

Пациенты также недовольны и негодуют. Никто не подумал о процедурах, которые люди сдают натощак, например,таких как сдача крови. Разделяет мнение пациентов и врачей и сама работница буфета.

-Я не боюсь потерять работу, мне жаль людей. На протяжении около трёх лет работы здесь,я вижу как люди нуждаются в перекусе. Пациенты проводят в больнице по несколько часов, дожидаясь своей очереди, приходя в буфет, они рады отвлечься от напряженных ситуаций. Мне сказали, что было собрание на котором,якобы проголосовали за закрытие буфета, но на деле не было ничего. Если бы собрание проводилось, не было бы столько возмущённых людей.

Как сказали персоналу больницы, буфет снова откроют после окончания карантина, но в это не верят ни сами сотрудники, ни пациенты, так как сомневаются в том, что кто-то будет вновь вносить в здание необходимое оборудование для торговли. Что это нехватка помещений или коронавирусные меры? Сама главврач Алла Дробинская от коммментария по этому вопросу воздержалась и попросила обращаться по данному вопросу в Минздрав Новосибирской области.