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У носителей этой группы крови есть опасная мутация. Из-за нее они болеют COVID-19

17:48 04.06.2020 Фото: pexels.com
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Учёные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19.

У носителей этой группы крови есть опасная мутация. Из за нее они болеют COVID 19
Учёные установили связь II группы крови человека с заболеваемостью COVID-19

Носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу из-за особой мутации, установили учёные. В электронной научной библиотеке medRxiv опубликованы предварительные результаты соответствующего исследования, прочли АиФ. 

Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке провёл самый масштабный на данный момент геномный анализ носителей коронавируса. Для этого были расшифрованы геномы 1 980 жителей Испании и Италии, попавших в семь разных больниц с тяжелой инфекцией.

Исследователей интересовало, какие факторы могут помогать вирусу и способствовать осложнениям при COVID-19. Они сравнили наборы мутаций в генах испытуемых между собой и с тем, как подобные «опечатки» в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. Учёные изучили, как более 8,5 млн вариаций в структуре генов влияют на вероятность развития и характер протекания COVID-19.

Выяснилось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации. Одна из них находилась на третьей хромосоме, а другая – на девятой. Первая повышала шансы на тяжёлые формы болезни примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Установлено, что, судя по расположению мутаций внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая – в части генома, определяющей группу крови человека.

Исследователи поясняют, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, используемых коронавирусом для проникновения в клетки человека. Из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свёртываемость крови, что опасно для заражённых COVID-19. Чаще всего эти мутации встречаются у людей со второй группой крови. Всё это объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и почему иммунитет людей по-разному реагирует на инфекцию.

Отмечается также, что данную статью не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому стоит осторожно относиться к выводам из неё и аналогичных материалов.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила, что среди заразившихся коронавирусом больше всего пациентов со второй группой крови.

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