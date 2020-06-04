Мечтает работать на госслужбе и в малом бизнесе в России половина выпускников вузов 2020 года

Заводы прельщают лишь 4%. Свыше трети (35%) студентов считают, что в России лучше начинать карьеру, а получив необходимый опыт, они будут смотреть по обстоятельствам. И только 6% нынешних выпускников хотят строить карьеру за рубежом.

Больше половины российских студентов мечтают работать удаленно

АНО «Россия – страна возможностей» и ГК «ЭФКО» провели опрос среди студентов российских вузов и выяснили, где мечтают работать выпускники и связана ли тема диплома с их будущей специальностью. Всего 6% студентов хотят строить карьеру за рубежом, а каждый пятый мечтает быть предпринимателем. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе некоммерческой организации.

В ходе опроса выяснилось, что большинство студентов (более 75%) в этом году будут защищать ВКР (выпускные квалификационные работы) дистанционно, еще около 5% – в формате «стартап как диплом», остальные – в других форматах. Практически 70% респондентов связали тему диплома со своей будущей работой.

Около половины (46%) респондентов отмечают, что им нравится выбранная специальность, еще 40% выпускников любят свою будущую профессию, но не уверены, что будут строить карьеру в выбранной отрасли. При этом мнения насчет работы мечты у студентов разделились – большинство хочет работать в госсекторе (25%), корпорациях (25%) или в малом и среднем бизнесе (20%). Каждый пятый выпускник 2020 года мечтает быть предпринимателем.

«Абсолютное большинство (94%) выпускников отметили, что планируют строить карьеру в России. При этом более половины (59%) опрошенных хотят работать только в нашей стране. Еще порядка трети (35%) выпускников считают, что в России лучше начинать карьеру, а далее, получив необходимый опыт, они будут смотреть по обстоятельствам. И только 6% нынешних выпускников мечтают строить карьеру за рубежом, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Выпускники 2020 года назвали самым важным фактором при выборе места работы возможности для роста и развития. На втором месте – уровень заработной платы. А вот известный бренд компании и красивый офис оказались для российских студентов не так важны».

Среди перспективных отраслей студенты выделяют FoodTech (сервисы доставки, новые продукты), MedTech (медицинские технологии), AdTech (маркетинговые и рекламные технологии), а также EdTech (дистанционное образование), а вот крупные заводы и стартапы оказались у студентов не так популярны – там хотят работать лишь 4% и 3% соответственно.

«Исследование показывает, что только 5% выпускников будут защищать ВКР в формате «стартап как диплом» – это уже больше, чем было в 2019 году, благодаря популяризации стартап-движения со стороны государства и бизнеса, – сообщила Анна Ненахова, директор по инновациям ГК «ЭФКО». – Foodtech как область для развития карьеры очень привлекательна для молодежи. Чтобы стимулировать интерес студентов к стартапам, мы запустили совместный курс с университетом ИТМО, где делимся экспертизой по продвижению инновационных технологий, а студенты стараются вывести новые продукты на рынок. ГК «ЭФКО» тем самым готовит специалистов-предпринимателей, которые в будущем могут присоединиться к реализации инновационных проектов внутри компании».

Кроме этого, в рамках исследования выяснилось, что лишь небольшая часть российских студентов свободно владеет английским языком (15%) и может применять его в работе, остальные респонденты имеют начальный или средний уровень.

Мнения насчет удаленной работы среди студентов российских вузов разделились – 40% предпочитают работать в офисе, чуть более 55% – дистанционно, но с возможностью приходить в офис. Только «удаленку» выбрали менее 5% опрошенных.

Опрос проводился с 15 по 30 мая 2020 года среди 2740 бакалавров и магистров российских вузов. В нем, в том числе, приняли участие финалисты и победители олимпиады «Я – профессионал», проекта «Профстажировки 2.0», кубка «Управляй!», чемпионата CASE-IN и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», а также участники конкурса «УМНИК-ЭФКО».