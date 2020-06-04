Труп 20-летнего пропавшего без вести нашли через 2 месяца после исчезновения в реке Кировской области

Признаков насильственной смерти нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Поиски не прекращались с помощью водолазов.

4 июня специалисты на лодках провели повторное исследование затона. Тело Матвея было найдено

В Кировской области, найдено тело 20-летнего парня, которого искали с 31 марта, сообщили сегодня, 4 июня, в региональном управлении МВД.

31 марта 2020 года в Уржумском районе пропал 20-летний Матвей. Его искали каждый день группами по 15-20 человек: сотрудники полиции, в том числе и кинологи из ЦКС УМВД, МЧС, СУ СК, местное население. Дно водоёмов обследовали водолазы.

4 июня специалисты на лодках провели повторное исследование затона. Тело Матвея было найдено.

-Признаков насильственной смерти нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, — сообщили в полицейском ведомстве.

1 апреля в отдел МВД России по Уржумскому району обратилась жительница села Шурма с заявлением о том, что ее 20-летний сын в дневное время 31 марта ушел из дома и сутки спустя так и не вернулся.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Сотрудники полиции опросили знакомых без вести пропавшего молодого человека, местных жителей села. Было установлено, в какой компании он проводил время накануне, и направление, куда ушел. Поисковые мероприятия проводились в районе села, по берегам близлежащих водоемов.